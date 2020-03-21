Поклонники не узнали изменившуюся Татьяну Догилеву

«Просто не верится... Конечно, мы все не молодеем, но Татьяна Анатольевна совсем другая стала», «Это не Татьяна!», «Это точно Догилева? Очень сильно изменилась», «А где на этом кадре Догилева, тут какая-то тучная дама и Гришковец», — комментируют пользователи Сети. Некоторые предполагают, что Татьяна Анатольевна поправилась для новой роли, однако сама артистка предпочитает не комментировать изменения в своей внешности.

А вы узнали Татьяну Догилеву?