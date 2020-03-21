Поклонники не узнали изменившуюся Татьяну Догилеву
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Фото: Gennadii Usoev/Russian Look
В Сети появилось фото со съемок сериала «Обычная женщина-2», на котором 63-летняя Татьяна Догилева позирует с Евгением Гришковцом. Однако далеко не все поклонники узнали в женщине на снимке любимую актрису.
Фото: Facebook
«Просто не верится... Конечно, мы все не молодеем, но Татьяна Анатольевна совсем другая стала», «Это не Татьяна!», «Это точно Догилева? Очень сильно изменилась», «А где на этом кадре Догилева, тут какая-то тучная дама и Гришковец», — комментируют пользователи Сети. Некоторые предполагают, что Татьяна Анатольевна поправилась для новой роли, однако сама артистка предпочитает не комментировать изменения в своей внешности.
А вы узнали Татьяну Догилеву?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Globallookpress, Facebook
Видео: YouTube
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