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Поклонники не узнали изменившуюся Татьяну Догилеву

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Татьяна Догилева

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look

Новое фото 63-летней актрисы смутило ее поклонников.
Трейлер к сериалу "Обычная женщина"

В Сети появилось фото со съемок сериала «Обычная женщина-2», на котором 63-летняя Татьяна Догилева позирует с Евгением Гришковцом. Однако далеко не все поклонники узнали в женщине на снимке любимую актрису.

Евгений Гришковец и Татьяна Догилева

Фото: Facebook

«Просто не верится... Конечно, мы все не молодеем, но Татьяна Анатольевна совсем другая стала», «Это не Татьяна!», «Это точно Догилева? Очень сильно изменилась», «А где на этом кадре Догилева, тут какая-то тучная дама и Гришковец», — комментируют пользователи Сети. Некоторые предполагают, что Татьяна Анатольевна поправилась для новой роли, однако сама артистка предпочитает не комментировать изменения в своей внешности.

А вы узнали Татьяну Догилеву?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Globallookpress, Facebook

Видео: YouTube

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