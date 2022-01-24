Поклонники Андрея Малахова обеспокоены слухами о его тяжелой болезни
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Фото: Instagram @malakhov007
Слухи о том, что у телеведущего тяжелая болезнь, ходят уже достаточно давно. Шоумен, который всегда следил за своим внешним видом, ходил в спортзал, поддерживал здоровье, ухаживал за прической, располнел, а его волосы все больше стали напоминать парик. Говорят, что у Малахова онкология и он со съемок летает на лечение в Германию. Свое 50-летие Андрей также отметил в Баден-Бадене в кругу только самых близких людей.
Еще одной версией плохого самочувствия и внешнего вида считают популярную методику омоложения — использование стволовых клеток. Якобы из-за применения этих препаратов у Малахова выпадают волосы и опухает лицо.
Ранее обеспокоенность здоровьем Малахова высказал актер Станислав Садальский. «Он работает просто на разрыв. Переживает, страдает, не спит, он пользуется, я знаю, снотворными таблетками. Так работать нельзя — есть такой, знаете, синдром ямщика: ты думаешь, что ты молодой, гонишь, загоняя себя, — сердце разрывается», — рассказывал Станислав.
Подруга Малахова телеведущая Дана Борисова засомневалась в том, что шоумен болен. «Я видела его и две недели назад, и неделю назад, но не могу сказать, что меня что-то насторожило, напугало, удивило», — рассказала она изданию «Дни.ру». «И никакой это не парик, а свои натуральные волосы. Просто он пользуется сухим шампунем, который утяжеляет волосы и добавляет им объем. Плюс "воздушная" укладка дает эффект парика. Потом я говорила и с редакторами программы, они ничего странного тоже не видят и домыслы про рак отвергают. Вот и я всех призываю слухам не верить, гипотез не строить и негатив не лить», — сообщила Дана, которая якобы специально присматривалась к волосам телеведущего.
Андрей Малахов сам никаких комментариев насчет своего здоровья не дает.
Фото: GlobalLookPress, Instagram