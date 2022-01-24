Поклонники Андрея Малахова обеспокоены слухами о его тяжелой болезни

Ранее обеспокоенность здоровьем Малахова высказал актер Станислав Садальский. «Он работает просто на разрыв. Переживает, страдает, не спит, он пользуется, я знаю, снотворными таблетками. Так работать нельзя — есть такой, знаете, синдром ямщика: ты думаешь, что ты молодой, гонишь, загоняя себя, — сердце разрывается», — рассказывал Станислав.

Подруга Малахова телеведущая Дана Борисова засомневалась в том, что шоумен болен. «Я видела его и две недели назад, и неделю назад, но не могу сказать, что меня что-то насторожило, напугало, удивило», — рассказала она изданию «Дни.ру». «И никакой это не парик, а свои натуральные волосы. Просто он пользуется сухим шампунем, который утяжеляет волосы и добавляет им объем. Плюс "воздушная" укладка дает эффект парика. Потом я говорила и с редакторами программы, они ничего странного тоже не видят и домыслы про рак отвергают. Вот и я всех призываю слухам не верить, гипотез не строить и негатив не лить», — сообщила Дана, которая якобы специально присматривалась к волосам телеведущего.

Андрей Малахов сам никаких комментариев насчет своего здоровья не дает.