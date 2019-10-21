Поклонники 28-летней Нино Нинидзе обсуждают ее «беременное» фото

После того, как Максим Виторган и Нино Нинидзе перестали скрывать свой роман, их поклонники ждут хороших новостей. Фото, которое опубликовала актриса в блоге, вызвало массу комментариев.

«Скоро во всех кинотеатрах "верность" режиссер Нигина Сайфуллаева», — написала она, предупредив возникновение слухов о беременности.