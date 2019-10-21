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Поклонники 28-летней Нино Нинидзе обсуждают ее «беременное» фото

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Нино Нинидзе

Фото: Instagram Нино Нинидзе

Нино Нинидзе смутила поклонников фотографией с округлившимся животом.

После того, как Максим Виторган и Нино Нинидзе перестали скрывать свой роман, их поклонники ждут хороших новостей. Фото, которое опубликовала актриса в блоге, вызвало массу комментариев.

«Скоро во всех кинотеатрах "верность" режиссер Нигина Сайфуллаева», — написала она, предупредив возникновение слухов о беременности.

«Нино, вы космос», «А почему живот белый?», «Я уже подумала от Виторгана беременная))», «А если и от Виторгана???», «То очень быстро наверное», «Ну я думаю, никто свечку не держал, с какого времени у них интимные отношения», «Ей можно и не беременеть, у нее есть сынишка у Максима есть дети, это Собчак надо было рожать», — обсуждают в комментариях.

А вы следите за развитием отношений у этой пары?

Фото и видео: instagram

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