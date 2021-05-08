«Покинула собственное тело»: Шэрон Стоун рассказала о клинической смерти

63-летняя звезда Голливуда Шэрон Стоун в эфире телепердачи «Доброе утро, Британия» призналась, что в 2001 году она перенесла обширный инсульт, вызванный кровоизлиянием в мозг, и клиническую смерть.

Актриса откровенно рассказала, что в тот момент она буквально чувствовала, как тело покинуло ее. Она называет это состояние мистическим приключением. Звезда чувствовала присутствие духов и общалась с ними, также она ощутила умиротворение и видела свет. Но через какое-то время она почувствовала сильную боль. Возможно, это связано с дефибриллятором, с помощью которого врачи пытались вернуть ее к жизни.

«Когда это случилось со мной, у меня были все те вещи, о которых обычно говорят люди: белый свет и ощущение, что я покинула тело. Казалось, что я вижу умерших людей. Это какое-то эфемерное чувство: у нас не было диалога как такового, но мы общались. А затем у меня возникла ужасная боль, как будто меня ударили сундуком», – рассказала актриса в эфире.

Последствия инсульта звезда ощутила довольно сильно. Она потратила долгие годы на восстановление здоровья, и мечтала как можно скорее вернуться к работе. Стоун вспоминает этот период жизни, как один из самых сложных. Он совпал со временем, когда Шэрон не могла принять свою внешность и тот факт, что стареет.

«Я начинала плакать, когда видела собственное стареющее лицо и тело в зеркале. Но вы не бессильны, вы можете значительно замедлить этот процесс, если будете соблюдать дисциплину и много тренироваться», – вспоминает актриса.