35-летняя Вера Брежнева поучаствовала в откровенной фотосессии.

Пока звезды отдыхают у моря в первые недели нового года, певица Вера Брежнева отправилась в США и поучаствовала в откровенной фотосессии.

«Ого!!! Вера!!! Шикарная какая! Вопрос идти ли сегодня в зал вечером отпал сам собой», «Красотка», «Невероятно эмоциональное фото, энергетика зашкаливает», «Вера Брежнева вы такая такая сногсшибательная самая замечательная певица», «Шикарная фигура :))) вот это труд над свои телом и поддержании», «Ножки то как у школьницы», — пишут восхищенные подписчики.

«Какой худыш», «Как будто и не рожала!», «Крепыш Бухенвальда!!!», «Ой, ну какая ж худаяяяя, уже черезчур», «Не надо больше худеть», «Яка худэнька...как сказала бы моя бабуля)))», «Не кормят барышню», «Вера, вы так сильно похудели, стали как подросток!!! Куда ушла ваша стать и порода?!» — обсуждают они худобу певицы, которая некоторым кажется чрезмерной.

Впрочем, не все верят, что это — результат упорных трудов. «По-моему перестарались с фотошопом», «Явно перестарались с фотошопом.... бёдра смотрятся не красиво и не естественно», — пишут они.

А что думаете вы о фигуре Веры Брежневой?

Фото: instagram