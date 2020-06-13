Похудевшая супруга Никиты Преснякова показала фигуру в пикантной фотосессии: «Красиво и без пошлости»
Фото: Instagram Алены Красновой
23-летняя Алена Краснова всегда восхищала подписчиков стройной фигурой, которую с удовольствием демонстрировала в многочисленных фотосессиях. Новая съемка, в которой приняла участие супруга Никиты Преснякова, немало удивила ее аудиторию — девушка снялась обнаженной, а в качестве реквизита была использована лишь широкополая соломенная шляпа. «Мне несвойственно выставлять такие фотографии, но на что не пойдёшь ради искусства, тем более, когда на весах -6 кг за время карантина 🙈 Спасибо моей любимой @nastyaafed за такие кадры 🎞 », — подписала кадры Алена.
«Алена, вот действительно, ты обалденная красота. Это настолько красиво. Просто приятно смотреть», «Просто шикарные фотографии!», «Очаровательная)», «Грейс Келли👌🏻! Очень красивая и женственная Алёна👏🏻!», «Нереально», «Это лучшая серия в цветущих садах из всех, что я видела», «Какая ты красивая», «Сказочно красивая ты и фото безупречны!», «Обворожительная!», «Красотка нереальная», «Скромность — тоже искусство», «Интересно, где были эти 6 кг, как-то не верится…», «Очень красивая! Космос», «Очень красиво, женственно, элегантно», «Ну, красиво же. Главное, не пОшло», «Богиня», «Красиво и без пошлости», — восхищаются подписчики.
А вам нравится эта фотосессия Алены Красновой?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram
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