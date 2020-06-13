Похудевшая супруга Никиты Преснякова показала фигуру в пикантной фотосессии: «Красиво и без пошлости»

«Алена, вот действительно, ты обалденная красота. Это настолько красиво. Просто приятно смотреть», «Просто шикарные фотографии!», «Очаровательная)», «Грейс Келли👌🏻! Очень красивая и женственная Алёна👏🏻!», «Нереально», «Это лучшая серия в цветущих садах из всех, что я видела», «Какая ты красивая», «Сказочно красивая ты и фото безупречны!», «Обворожительная!», «Красотка нереальная», «Скромность — тоже искусство», «Интересно, где были эти 6 кг, как-то не верится…», «Очень красивая! Космос», «Очень красиво, женственно, элегантно», «Ну, красиво же. Главное, не пОшло», «Богиня», «Красиво и без пошлости», — восхищаются подписчики.

А вам нравится эта фотосессия Алены Красновой?