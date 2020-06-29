Похудевшая Ляйсан Утяшева показала фигуру в латексном купальнике и задорно станцевала в день своего 35-летия

«Телефон взорвался от поздравлений, глаза опухли от слез... Столько трогательности и смысла! Я счастлива... Люблю всех. Спасибо за это внимание! Спасибо всем за этот год! Вы у меня такие замечательные! И простите меня за это хулиганское видео. Вот такое настроение было вчера, а сегодня реву, как маленькая девочка... Сентиментальная стала, возраст!», — с юмором отметила Ляйсан.

«Ляйсан, вы красотка! С днем рождения! Крепкого здоровья, такого же заряда в душе и счастья!», «Вы супер! С днем рождения!», «Красивая, сильная, поздравляем!», «Такая красотка! С днем рождения!», — поздравили именинницу подписчики.