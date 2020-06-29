Похудевшая Ляйсан Утяшева показала фигуру в латексном купальнике и задорно станцевала в день своего 35-летия
Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press
Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева отметила 35-летие. В день рождения жены Павел Воля показал нежное видео с ней и признался ей в любви.
«Люблю безмерно. Поздравляю, Ляйсан. Тебе сегодня снова восемнадцать!», — написал Павел Воля в Instagram.
Ляйсан в свою очередь в своем микроблоге поблагодарила всех за поздравления, отметив, что они растрогали ее до слез. И спортсменка опубликовала видео с задорным танцем в латексном купальнике, во время которого показала фигуру после похудения.
«Телефон взорвался от поздравлений, глаза опухли от слез... Столько трогательности и смысла! Я счастлива... Люблю всех. Спасибо за это внимание! Спасибо всем за этот год! Вы у меня такие замечательные! И простите меня за это хулиганское видео. Вот такое настроение было вчера, а сегодня реву, как маленькая девочка... Сентиментальная стала, возраст!», — с юмором отметила Ляйсан.
«Ляйсан, вы красотка! С днем рождения! Крепкого здоровья, такого же заряда в душе и счастья!», «Вы супер! С днем рождения!», «Красивая, сильная, поздравляем!», «Такая красотка! С днем рождения!», — поздравили именинницу подписчики.
Фото и видео: Instagram Ляйсан Утяшевой и Павла Воли, Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov/ Global look press, Starface
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