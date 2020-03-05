Похудевшая Лолита Милявская порадовала фанатов фотографией с красивой укладкой и ярким макияжем

56-летняя Лолита Милявская уже несколько месяцев разводится с пятым мужем Дмитрием Ивановым. Расстаться полюбовно у них не вышло, и все это время экс-супруги поливают друг друга грязью в СМИ. Но несмотря на непростой и нервный период в жизни, Лолита выглядит отлично и не унывает.

За несколько месяцев Лолита заметно похудела и не собирается останавливаться на достигнутом. Но певица уверяет, что не истязает себя диетами. «Ела и буду есть», — признавалась она подписчикам.

Сейчас артистка находится на гастролях в Германии и оттуда делится впечатлениями на своей странице в Instagrm. В одном из постов Лолита поблагодарила зрителей, опубликовав фотографию с красивой укладкой и макияжем.