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Похудевшая Лолита Милявская порадовала фанатов фотографией с красивой укладкой и ярким макияжем

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Лолита Милявская

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press

Певица гастролирует по Германии и делится эмоциями от тура с подписчиками.
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56-летняя Лолита Милявская уже несколько месяцев разводится с пятым мужем Дмитрием Ивановым. Расстаться полюбовно у них не вышло, и все это время экс-супруги поливают друг друга грязью в СМИ. Но несмотря на непростой и нервный период в жизни, Лолита выглядит отлично и не унывает.

За несколько месяцев Лолита заметно похудела и не собирается останавливаться на достигнутом. Но певица уверяет, что не истязает себя диетами. «Ела и буду есть», — признавалась она подписчикам.

Сейчас артистка находится на гастролях в Германии и оттуда делится впечатлениями на своей странице в Instagrm. В одном из постов Лолита поблагодарила зрителей, опубликовав фотографию с красивой укладкой и макияжем.

«Красивая Лола», «Потрясающая», «Лолита, вы красотка! Так держать!», «Самая лучшая», «Королева», «Красавица, «Богиня», «Я удивляюсь, откуда у вас так много энергии? Молодец!», — написали под фотографией.

Лолита подала на развод с молодым мужем после 9 лет брака, узнав о его измене. Сначала артистка отмечала, что не даст Дмитрия Иванова в обиду, но после, узнав, что он, по ее словам, тратил семейные деньги на любовниц, пошла в атаку.

Все о разводе Лолиты и Дмитрия Иванова можно узнать из наших новостей.

Фото и видео: Instagram, Anatoly Lomokhov/ Global Look press, Starface

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