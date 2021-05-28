Похудевшая Дина Саева появилась на вечеринке GQ в откровенном наряде total black

Широкую популярность Дина Саева получила в последние годы. Она родилась в Душанбе в канун 2000 года в семье водителя такси и повара. Несмотря на строгие нравы, родители не стали мешать ее карьере блогера - заработок от рекламы в соцсетях помогал дочери обеспечивать себя. Национальный колорит - танцы под музыку народов Центральной Азии и Кавказа - стали «фишкой» Саевой и помогли привлечь подписчиков сначала в Instagram, а потом и в TikTok, где Дина «выстрелила» и к концу лета 2019-го обрела статус самого популярного русскоязычного пользователя.

На рекламе других блогеров, например, Егора Крида, и интеграциях с крупными брендами масштаба Coca-Cola, Samsung и Dolce&Gabbana Саева, по данным Forbes, заработала за год 10 миллионов рублей.