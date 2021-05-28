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Похудевшая Дина Саева появилась на вечеринке GQ в откровенном наряде total black

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дина Саева на вечеринке

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Российский видеоблогер Дина Саева появилась на приеме по случаю старта голосования за претендентов на звание «GQ Человек года» 2021 в Императорском яхт-клубе в откровенном наряде. Мероприятие прошло 27 мая. Похудевшая звезда пришла в total black: на ней были короткие шорты поверх колготок, оголяющий пресс топ и накидка. Свою фигуру девушка подчеркнула высокими каблуками, а образ дополнила миниатюрной сумочкой.

Широкую популярность Дина Саева получила в последние годы. Она родилась в Душанбе в канун 2000 года в семье водителя такси и повара. Несмотря на строгие нравы, родители не стали мешать ее карьере блогера - заработок от рекламы в соцсетях помогал дочери обеспечивать себя. Национальный колорит - танцы под музыку народов Центральной Азии и Кавказа - стали «фишкой» Саевой и помогли привлечь подписчиков сначала в Instagram, а потом и в TikTok, где Дина «выстрелила» и к концу лета 2019-го обрела статус самого популярного русскоязычного пользователя.

На рекламе других блогеров, например, Егора Крида, и интеграциях с крупными брендами масштаба Coca-Cola, Samsung и Dolce&Gabbana Саева, по данным Forbes, заработала за год 10 миллионов рублей.

Фото: Instagram/@senoritasaeva, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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