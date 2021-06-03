Похудела, осунулась: борющаяся с раком звезда «Экипажа» Александра Яковлева появилась на ТВ
После съемок в передаче актриса сделала селфи с коллегой Светланой Пермяковой. На фоне пышущей здоровьем Светланы Александра Яковлева выглядела особенно осунувшейся.
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Фото: www.instagram.com/yakovlevaleksandra
Александра Яковлева проходит лечение, чтобы побороть болезнь. Поэтому лишилась волос, но это не сильно огорчает ее. Она подбирает красивые парики, которые ей идут, или носит шапочки, которые для нее вяжет подруга. Об этом актриса рассказывала ранее.
Фото: www.instagram.com/yakovlevaleksandra
Когда медики только поставили страшный диагноз, они давали любимой миллионами зрителей артистке всего несколько месяцев жизни. Но Яковлева показала себя настоящим бойцом, не намеренным пасовать перед болезнью.
Ранее актриса рассказывала, что впервые в жизни попала в боулинг: вечер развлечений для нее устроили друзья.
Фото и видео: Instagram, kinopoisk.ru, кадры фильмов
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