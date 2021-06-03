Похудела, осунулась: борющаяся с раком звезда «Экипажа» Александра Яковлева появилась на ТВ

Когда медики только поставили страшный диагноз, они давали любимой миллионами зрителей артистке всего несколько месяцев жизни. Но Яковлева показала себя настоящим бойцом, не намеренным пасовать перед болезнью.

Ранее актриса рассказывала, что впервые в жизни попала в боулинг: вечер развлечений для нее устроили друзья.