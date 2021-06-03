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Похудела, осунулась: борющаяся с раком звезда «Экипажа» Александра Яковлева появилась на ТВ

Звезда советского экрана и экс-политик, несмотря на серьезный недуг, старается вести активный образ жизни. Александра Яковлева встречается с друзьями, изредка снимается и участвует в ток-шоу. В очередной раз актриса стала гостьей программы Андрея Малахова, на которой чествовали другую актрису. Кстати, в этой же передаче два года назад Яковлева озвучила свой страшный диагноз — рак.

После съемок в передаче актриса сделала селфи с коллегой Светланой Пермяковой. На фоне пышущей здоровьем Светланы Александра Яковлева выглядела особенно осунувшейся.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александра Яковлева дома

Фото: www.instagram.com/yakovlevaleksandra

Александра Яковлева проходит лечение, чтобы побороть болезнь. Поэтому лишилась волос, но это не сильно огорчает ее. Она подбирает красивые парики, которые ей идут, или носит шапочки, которые для нее вяжет подруга. Об этом актриса рассказывала ранее.

Светлана Пермякова и Александра Яковлева

Фото: www.instagram.com/yakovlevaleksandra

Когда медики только поставили страшный диагноз, они давали любимой миллионами зрителей артистке всего несколько месяцев жизни. Но Яковлева показала себя настоящим бойцом, не намеренным пасовать перед болезнью.

Ранее актриса рассказывала, что впервые в жизни попала в боулинг: вечер развлечений для нее устроили друзья.

Фото и видео: Instagram, kinopoisk.ru, кадры фильмов

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