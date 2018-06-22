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Похожи? Юлия Савичева показала свое детское фото с мамой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Юлии Савичевой

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Певица поздравила маму с днем рождения.

В честь дня рождения своей мамы популярная певица Юлия Савичева поделилась в Instagram архивным фото. В малышке с огромным голубым бантом поклонники не сразу признали будущую звезду, однако они уверены — Юлия выросла маминой копией. «Все проходят период конфликтов, споров и непонимания с родителями. Особенно в подростковом возрасте. И именно в этот день, в день рождения моей мамы, я хочу извиниться за все слова, которые ненароком, вгорячах, говорила родителям, за то, что в какой-то момент не верила их словам, что была резкой. После появления Ани многое становится понятным, а особенно ощущение переживания за семью, за будущее собственного ребенка. Мама, я хочу, чтобы ты была счастлива, чтобы ты не болела. Ты у меня такая молодая, интеллигентная, энергичная и красивая! Постараюсь не расстраивать тебя по пустякам. Я всегда рядом. Ты самая лучшая для меня. Я тебя очень люблю. С Днем Рождения!» — поздравила именинницу певица.

«Теперь я вижу, на кого ты похожа!», «Вы очень похожи на свою маму», «Простые слова,но трогают до слез)))», «С праздником маму, Юленька! Огромное спасибо за такую замечательную дочь! Здоровья, счастья и долгих - долгих лет жизни!», «Юленька поздравление просто до мурашек, молодец! Я даже прослезилась... От всей души поздравляю твою маму с днём рождения ! Здоровья ей, радости и счастья! Спасибо ей за то, что подарила нам такого замечательного и светлого человека как ты😘😘😘» — написали подписчики.

Напомним, Юлия Савичева на несколько лет пропала с радаров шоу-бизнеса. В минувшем году певица впервые стала мамой и рассказала о том, какой непростой путь ей пришлось пройти ради материнства. А через пять месяцев после рождения дочери Анны артистка представила очень сильный и трогательный клип на песню «Не бойся».

Фото: instagram

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