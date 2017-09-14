Похожи? Кристина Асмус показала редкое фото с сестрой
Поклонники Кристины Асмус обсуждают фотографию, которая появилась сегодня в блоге актрисы. На редком семейном снимке супруга Гарика Харламова запечатлена со своей сестрой Кариной.
Фото актриса сопроводила серией хештегов: «#ловаловамайдарлинг #моймладшийсистр #даей26 #идамнескоро30 #переживатьнет #похожинет».
Подписчики Кристины уверены, что девушки очень похожи друг на друга. Чтобы убедиться в этом, достаточно просто взглянуть на ее фотографию трехлетней давности:
А так выглядела Асмус еще раньше:
Кстати, Карина не только поддерживает сестру в личных вопросах, но и помогала ей с работой. Перед съемками в фильме «Чемпионы» девушки тренировались три месяца, каждый день по несколько часов. Помощь сестры, которая уже тогда была заслуженным мастером спорта по гимнастике, позволила Кристине не только правдоподобно сыграть Светлану Хоркину, но и сделать часть трюков самостоятельно. «Мне очень хотелось, чтобы Светлане Хоркиной было не стыдно смотреть наше кино», — говорила тогда актриса.
Фото: globallookpress, instagram