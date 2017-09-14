29-летняя Кристина Асмус показала, как выглядит ее младшая сестра.

Подписчики Кристины уверены, что девушки очень похожи друг на друга. Чтобы убедиться в этом, достаточно просто взглянуть на ее фотографию трехлетней давности:

Кстати, Карина не только поддерживает сестру в личных вопросах, но и помогала ей с работой. Перед съемками в фильме «Чемпионы» девушки тренировались три месяца, каждый день по несколько часов. Помощь сестры, которая уже тогда была заслуженным мастером спорта по гимнастике, позволила Кристине не только правдоподобно сыграть Светлану Хоркину, но и сделать часть трюков самостоятельно. «Мне очень хотелось, чтобы Светлане Хоркиной было не стыдно смотреть наше кино», — говорила тогда актриса.