«Похожи как две капли»: фанаты обсуждают новое фото Дэвида Бекхэма с мамой

Напомним, в начале июля Дэвид и Виктория Бекхэм отметили 20-летие со дня свадьбы. Супруги заказали индивидуальный тур по Версалю во Франции. А 10 июля единственной дочери Бекхэмов – Харпер – исполнилось 8 лет. Отец опубликовал трогательные фото с дочерью и поздравил ее в Instagram.