«Похожи как две капли»: фанаты обсуждают новое фото Дэвида Бекхэма с мамой

Дэвид Бекхэм опубликовал в соцальной сети фотографию с мамой Сандрой. Она большая поклонница тенниса, и сын сходил с ней на Уимблдон.
Фанаты футболиста отметили, что Дэвид с матерью похожи, как две капли воды.
«Вы очень похожи»,
«Счастливые»,
«Наслаждайтесь игрой»,
«Добра твоей маме», - написали фанаты.
Дэвид Бекхэм с отцом Дэвидом
Напомним, в начале июля Дэвид и Виктория Бекхэм отметили 20-летие со дня свадьбы. Супруги заказали индивидуальный тур по Версалю во Франции. А 10 июля единственной дочери Бекхэмов – Харпер – исполнилось 8 лет. Отец опубликовал трогательные фото с дочерью и поздравил ее в Instagram.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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