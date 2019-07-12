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«Похожи как две капли»: фанаты обсуждают новое фото Дэвида Бекхэма с мамой

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дэвид Бекхэм с мамой Сандрой

Фото: Instagram
Футболист сходил с родительницей на теннисный матч.

Дэвид Бекхэм опубликовал в соцальной сети фотографию с мамой Сандрой. Она большая поклонница тенниса, и сын сходил с ней на Уимблдон.

Фанаты футболиста отметили, что Дэвид с матерью похожи, как две капли воды.

«Вы очень похожи»,

«Счастливые»,

«Наслаждайтесь игрой»,

«Добра твоей маме», - написали фанаты.

Дэвид Бекхэм с отцом Дэвидом

Напомним, в начале июля Дэвид и Виктория Бекхэм отметили 20-летие со дня свадьбы. Супруги заказали индивидуальный тур по Версалю во Франции. А 10 июля единственной дочери Бекхэмов – Харпер – исполнилось 8 лет. Отец опубликовал трогательные фото с дочерью и поздравил ее в Instagram.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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