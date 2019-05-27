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«Похожа на нефть»: в Сети раскритиковали Алену Водонаеву за фото в облегающем «целлофановом» платье

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алена Водонаева на премии RU.TV

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Наряд подчеркнул красивую фигуру телеведущей, но вызвал множество вопросов у подписчиков.

Алена Водонаева опубликовала в Instagram фото в новом платье, в котором прошлась по красной дорожке музыкальной премии RU.tv. Она призналась, что наряд ей очень понравился и она в нем выглядит сексуально.

«Теперь и у меня есть красивые, профессиональные фотографии с премии Ru.Tv. Я между прочим, вас услышала. и теперь снова выкладываю фото в ленту. И хоть я по прежнему нахожусь в теневом бане, я вижу каждый ваш лайк и комментарий и очень это ценю», - подписала она снимок (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Ранее Водонаева уже признавалась, что считает черный цвет самым ярким и сексуальным: «Мой неизменный черный на ковровой дорожке. Для меня нет цвета ярче и сексуальнее».

Instagram Алены Водонаевой

Большинство подписчиков Водонаевой привычно стали закидывать ее комплиментами, отмечая, что у нее шикарная фигура, она самая обаятельная и привлекательная.

Однако многих интересовал вопрос: как дышит тело в таком платье? На что Алена в довольно грубой форме ответила: «Вот дышит ли в этом платье тело, меня интересовало меньше всего. Если вас это интересует в первую очередь, вам нужны большие Х/Б трусы! В них точно тело дышит. Сама сейчас в них сижу. Дышит отлично». Подписчица на такой выпад обиделась.

Одна из фолловеров телеведущей разложила ее образ, как говорится, по полочкам: «Нелепое платье. впечатление - человек в футляре, простите, но одеваться вы не умеете (( на такую шикарную фигуру нужен легкий подвижный наряд, чтобы был виден каждый изгиб тела. А тут что ?? Вам же в нем идти не удобно, передвижения по дорожке, как шаги гейши в деревянных шлепках. И молния сзади к чему вообще ?? С таким материалом она конфликтует (( короче мне образ не понравился и подача тоже , но я не историк моды. просто частое мнение».

А самым, пожалуй, точным стал комментарий: «Алена, вы похожи на нефть».

А вам нравится, как выглядит и девается Водонаева?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Anatoly Lomokhov, Anton Belitsky, Grigirii Goryachev/ Global Look press

Видео: Instagram

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