«Похожа на нефть»: в Сети раскритиковали Алену Водонаеву за фото в облегающем «целлофановом» платье

Алена Водонаева опубликовала в Instagram фото в новом платье, в котором прошлась по красной дорожке музыкальной премии RU.tv. Она призналась, что наряд ей очень понравился и она в нем выглядит сексуально.
«Теперь и у меня есть красивые, профессиональные фотографии с премии Ru.Tv. Я между прочим, вас услышала. и теперь снова выкладываю фото в ленту. И хоть я по прежнему нахожусь в теневом бане, я вижу каждый ваш лайк и комментарий и очень это ценю», - подписала она снимок (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Ранее Водонаева уже признавалась, что считает черный цвет самым ярким и сексуальным: «Мой неизменный черный на ковровой дорожке. Для меня нет цвета ярче и сексуальнее».
Большинство подписчиков Водонаевой привычно стали закидывать ее комплиментами, отмечая, что у нее шикарная фигура, она самая обаятельная и привлекательная.
Однако многих интересовал вопрос: как дышит тело в таком платье? На что Алена в довольно грубой форме ответила: «Вот дышит ли в этом платье тело, меня интересовало меньше всего. Если вас это интересует в первую очередь, вам нужны большие Х/Б трусы! В них точно тело дышит. Сама сейчас в них сижу. Дышит отлично». Подписчица на такой выпад обиделась.
Одна из фолловеров телеведущей разложила ее образ, как говорится, по полочкам: «Нелепое платье. впечатление - человек в футляре, простите, но одеваться вы не умеете (( на такую шикарную фигуру нужен легкий подвижный наряд, чтобы был виден каждый изгиб тела. А тут что ?? Вам же в нем идти не удобно, передвижения по дорожке, как шаги гейши в деревянных шлепках. И молния сзади к чему вообще ?? С таким материалом она конфликтует (( короче мне образ не понравился и подача тоже , но я не историк моды. просто частое мнение».
А самым, пожалуй, точным стал комментарий: «Алена, вы похожи на нефть».
А вам нравится, как выглядит и девается Водонаева?
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Anatoly Lomokhov, Anton Belitsky, Grigirii Goryachev/ Global Look press
Видео: Instagram
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