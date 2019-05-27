«Похожа на нефть»: в Сети раскритиковали Алену Водонаеву за фото в облегающем «целлофановом» платье

Алена Водонаева опубликовала в Instagram фото в новом платье, в котором прошлась по красной дорожке музыкальной премии RU.tv. Она призналась, что наряд ей очень понравился и она в нем выглядит сексуально.

«Теперь и у меня есть красивые, профессиональные фотографии с премии Ru.Tv. Я между прочим, вас услышала. и теперь снова выкладываю фото в ленту. И хоть я по прежнему нахожусь в теневом бане, я вижу каждый ваш лайк и комментарий и очень это ценю», - подписала она снимок (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).