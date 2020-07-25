«Похож на маму»: Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые показали лицо сына

«Будьте вместе, будьте счастливы и здоровы: вы, Леночка и Мир!!!», «Брависсимо тебе, Сергей Полунин! Будь счастлив со своей прекрасной женой и сыном!!!», «Любви, счастья, здоровья, а еще двух сыночков и лапочку-дочку», «Чудесная семья! Красивые люди с прекрасной душой! Любви, счастья и творческих успехов!!!», «Мир больше похож на Елену. Мы надеемся, что в будущем он будет танцевать, как папа, и кататься на коньках, как мама», «Похож на маму, «Дорогие ребята! Спасибо Вам за прекрасное видео! Теперь уверенно и точно можно сказать, что Вы всегда и везде приходите с МИРОМ!!! Вы космически прекрасны и в тоже время такие родные, близкие и можете тронуть сердце каждого человека!!! Нескончаемого Вам счастья и любви!!!», «Мир прибыл! В мире прибыло!», «Как они потрясающе великолепны - трио Божественно-чистой семьи!!!!!!! Какое Счастье видеть их!», «До слёз приятно смотреть на Вашу милую, молодую семью», — комментируют влог подписчики Сергея Полунина.

Напомним, о романе фигуристки и танцора стало известно в мае 2019 года, когда пара появилась на обложке еженедельника Hello!. Свое «интересное положение» Елена скрывала, поэтому новость о рождении малыша стала приятным сюрпризом для поклонников пары.