«Похож на маму»: Филипп Киркоров показал старые семейные фотографии

В этом году Виктория Марковна отмечала бы свое 81-летие, но, увы, она не дожила до 58 лет. Женщина скончалась от рака печени в 1994 году, в день рождения сына.

«Мама ваша красавица», «На мамочку похож...с днем рождения и вечная память», «Мамины глаза!!!», «Обворожительно красивая женщина!!! Какие глаза!!! Малышка Алла-Виктория очень похожа на свою красавицу бабушку», «Живет в своей внучке. Алла-Виктория похожа очень на бабушку», — комментируют фолловеры.

Фото: instagram