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«Похож на маму»: Филипп Киркоров показал старые семейные фотографии

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Филипп Киркоров
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Поклонники Филиппа Киркорова уверены: он и его дочь очень похожи на бабушку.

Сегодня, 6 апреля, день своего рождения могла бы отмечать Виктория Марковна Киркорова — мама Короля эстрады, Филиппа Киркорова.

«С Днем Рождения, МАМА! И спасибо всем моим поклонникам за эти удивительные коллажи и видеопоздравления!!», — написал артист в блоге и разместил видеоролик, который его поклонники создали из его семейных фотографий.

В этом году Виктория Марковна отмечала бы свое 81-летие, но, увы, она не дожила до 58 лет. Женщина скончалась от рака печени в 1994 году, в день рождения сына.

«Мама ваша красавица», «На мамочку похож...с днем рождения и вечная память», «Мамины глаза!!!», «Обворожительно красивая женщина!!! Какие глаза!!! Малышка Алла-Виктория очень похожа на свою красавицу бабушку», «Живет в своей внучке. Алла-Виктория похожа очень на бабушку», — комментируют фолловеры.

Фото: instagram

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