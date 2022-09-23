Похорошевший Андрей Малахов заработал 1,5 миллиона рублей за вечер

Накануне Рош а-Шана (еврейского Нового года) Первый Женский Еврейский Конгресс провел в столичном в Марриотт Империал Плаза масштабный гала-вечер Афрашат хала. В мероприятии приняло участие около 500 представительниц прекрасного пола. А его главным событием стало отделение халы, тесто для которого с просьбами к Творцу замесили все без исключения участницы конгресса.

На торжественном вечере собрался настоящий бомонд московского еврейского общества и известные дамы - друзья конгресса. Организатором мероприятия выступили основатели Еврейского Женского Конгресса: Юдит Сорокина, Лора Гаврилова, и его учредители Юлианна Винер, Аннэтес Рудман и Нелли Давыдова. Среди гостей вечера были замечены известные и светские персоны: Елена Север, Жасмин, Светлана Ермолова, Полина Аскери, Альбина Донцова, Аника Керимова, Белла Чайковская, Наталья Симакова, Сара Виниц, Милана Пич, Александра Серова, Оксана Бабаева и многие другие красивые и успешные женщины.

Ведущими вечера стали Алика Смехова и Андрей Малахов. Присутствующие отметили подтянуты и посвежевший вид супруга Натальи Шкулевой. Известный телеведущий провел благотворительный аукцион, благодаря которому удалось собрать более 1,5 миллиона рублей.