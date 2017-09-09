Похорошевшая Светлана Хоркина стала звездой спортивного Дня города в Москве
В эти выходные, 9 и 10 сентября 2017 года, Москва отмечала юбилей. Ровно 870 лет назад был основан город, ставший столицей России. На многочисленных площадках выступали известные и не очень исполнители, для граждан были организованы салют и другие развлечения.
Пожалуй, самым веселым стал праздник в Парке Олимпийской деревни, который был организован при содействии департамента культуры города Москвы и официального экипировщика Олимпийской команды России, компании ZASPORT. Звездой мероприятия стала гимнастка Светлана Хоркина: она появилась перед поклонниками в яркой толстовке, почти без макияжа, и была похожа скорее на подростка в свои 38 лет.
Светлана выступила в лектории вместе с коллегами — гимнасткой Еленой Замолодчиковой, саночником Альбертом Демченко, синхронисткой Аллой Шишкиной, гроссмейстером Игорем Ягуповым, генеральным директором портала о фитнесе Justbefit Еленой Смирновой и каноистом Андреем Крайтором. Звезды спрта поделились своим опытом с молодым поколением, оветили на вопросы, поучаствовали в автограф-сессии.
Совместно с легендарной газетой «Советский спорт» была подготовлена выставка архивных фотографий олимпийских чемпионов. Инновационный центр Олимпийского комитета России провел экспресс-тестирование показателей здоровья всех желающих.
Для гостей мероприятия, среди которых было много детей, были организованы мастер-классы по волейболу, баскетболу, шахматам, гольфу, кроссфиту и др. Судя по счастливым улыбкам, ребятам очень понравились развлечения!
На праздничном концерте выступили Мот, Бьянка, Лигалайз, Базиль, Алена Свиридова, Родион Газманов и др., яркое свето-музыкальное шоу с участием балетной труппы Государственного Академического Большого театра России.
Фото: архивы пресс-служб