38-летняя Светлана Хоркина встретилась с поклонниками

В эти выходные, 9 и 10 сентября 2017 года, Москва отмечала юбилей. Ровно 870 лет назад был основан город, ставший столицей России. На многочисленных площадках выступали известные и не очень исполнители, для граждан были организованы салют и другие развлечения.

Пожалуй, самым веселым стал праздник в Парке Олимпийской деревни, который был организован при содействии департамента культуры города Москвы и официального экипировщика Олимпийской команды России, компании ZASPORT. Звездой мероприятия стала гимнастка Светлана Хоркина: она появилась перед поклонниками в яркой толстовке, почти без макияжа, и была похожа скорее на подростка в свои 38 лет.