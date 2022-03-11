Похорошевшая дочь Любови Успенской после долгой ссоры призналась матери в любви
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Starface
Страсти в семье Успенской практически никогда не утихают: между ней и ее дочерью Татьяной то сильные разногласия, то абсолютное примирение. Последнее и проживают сейчас родственницы. Так, в соцсетях Плаксина поделилась совместной фотографией с мамой и после долгой ссоры призналась ей в любви: «Мы с тобою похожи, как две капли воды… Мы с тобой половины одного яблока! Зажигаю со своей любимой мамулей».
Подписчицы художницы тут же отметили: «Ура! Рада видеть вас вместе»; «Татьяна, я вас поддерживаю. Ближе мамочки нет никого на свете. Она точно никогда не предаст».
К слову, и сама Успенская нередко пишет теплые слова о дочери. Ранее певица писала: «Я пребываю в потрясающем и ни с чем не сравнимым состоянием эйфории. Я очень счастлива, что моя семья со мной, оказывая мне поддержку, даря любовь. Моя родная дочь со мной. Я никогда не сомневалась, что она вернётся, потому что любовь всегда побеждает, а любовь матери - это самая большая сила на свете. Тот, кто в это верит, никогда не проиграет! И сегодня, благодаря этому, я полна сил, чтобы творить и радовать вас своим творчеством и новыми проектами».
Напомним, не всегда между ними была идиллия. Ранее Татьяна заявляла, что ее звездная мама угрожала ей санитарами, запирала дверь на ключ и даже начинала душить. Позже она оправдалась, мол, журналисты вынудили ее это сказать. В этой ситуации ее поддержала Успенская, но позже признала, что ее дочери необходима помощь специалистов.
Летом общественность потрясла новость о том, что артистка поместила дочь в клинику из-за психологических проблем. Но как только настало время покинуть лечебное заведение, Плаксина наотрез отказалась от этого. «Ее должны были выписать две недели назад, но Таня не согласилась. Устроила скандал и написала, что не хочет жить с матерью. Она жаловалась, что мать ее никуда не пускала, у нее не было своих денег», — рассказывал знакомый художницы. Впрочем, сейчас женщины смогли наладить контакт и, кажется, что в их семье наступил долгожданный мир.
Фото и видео: Starface, Instagram