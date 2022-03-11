Похорошевшая дочь Любови Успенской после долгой ссоры призналась матери в любви

К слову, и сама Успенская нередко пишет теплые слова о дочери. Ранее певица писала: «Я пребываю в потрясающем и ни с чем не сравнимым состоянием эйфории. Я очень счастлива, что моя семья со мной, оказывая мне поддержку, даря любовь. Моя родная дочь со мной. Я никогда не сомневалась, что она вернётся, потому что любовь всегда побеждает, а любовь матери - это самая большая сила на свете. Тот, кто в это верит, никогда не проиграет! И сегодня, благодаря этому, я полна сил, чтобы творить и радовать вас своим творчеством и новыми проектами».

Напомним, не всегда между ними была идиллия. Ранее Татьяна заявляла, что ее звездная мама угрожала ей санитарами, запирала дверь на ключ и даже начинала душить. Позже она оправдалась, мол, журналисты вынудили ее это сказать. В этой ситуации ее поддержала Успенская, но позже признала, что ее дочери необходима помощь специалистов.