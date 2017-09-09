Похорошевшая Анджелина Джоли впервые за долгое время вышла в свет со всеми своими детьми
Анджелина Джоли
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Накануне в рамках международного кинофестиваля в Торонто состоялась премьера мультфильма «Кормилец», продюсером которого выступила Анджелина Джоли.
На премьере новой картины актриса появилась в компании всех своих детей: шестнадцатилетнего Мэддокса, тринадцатилетнего Пакса, двенадцатилетней Захары, одиннадцатилетней Шайло, а также девятилетних Нокса и Вивьен.
Стоит отметить, что выглядела Джоли роскошно. Для выхода в свет она выбрала белый комплект из топа и брюк, дополнив образ лишь несколькими аксессуарами.
Во время прохода по красной дорожке Анджелина с удовольствием давала автографы, фотографировалась и беседовала с поклонниками.
Мультипликационный фильм «Кормилец» рассказывает об 11-летней афганской девочке, вынужденной выдавать себя за мальчика, чтобы прокормить семью после того, как талибы заключили в тюрьму ее отца. Проект снимался по одноименному роману Деборы Эллис.