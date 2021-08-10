Похудевшая и похорошевшая Алина Кабаева впервые за долгое время появилась на публике
Известная спортсменка, принесшая России не одну золотую медаль, назвала прецедент вопиющим. И дала свое экспертное мнение о выступление Дины: «Она выполнила хорошо элементы, работала прекрасно с предметом. Ничего не уронила, как ее соперница из Израиля», — дала профессиональный комментарий Алина. И затем отметила, что за грубое нарушение ей должны были снять балл, а не семь десятых. «С такой ошибкой не выигрывают Олимпийские игры», — твердо ответила олимпийская чемпионка 2004 года в Афинах.
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Фото: Olga Kravets/Global Look Press
Также Алина Кабаева без внимания не оставила длительность выставления оценок Дине: после ее безукоризненного выступления с последним предметом судьи выставляли баллы целых 6 минут. «Это говорит о том, что судьи считали оценки и не хотели, чтобы Аверина победила израильскую спортсменку».
Предположение журналистов канала «Россия-1» о том, что такое судейство связано с политикой и тем, что среди жюри были представители «стран НАТО», не вызвало одобрение у Кабаевой: «Вы знаете, многие виды спорта судят судьи из стран НАТО и там наши спортсмены выигрывают. Поэтому, мне кажется, этот вопрос неуместен. Просто есть люди порядочные и не очень», — завершила свою мысль она. Напомним, что российские гимнастки остались без золота Олимпиады впервые за 25 лет. Россиянка Дина Аверина заняла второе место, уступив в борьбе за высшую награду израильтянке Линой Ашрам.
Кабаева появилась перед камерой в изысканном ажурном платье насыщенного цвета, дополнив наряд лаконичными серьгами. Изюминкой образа стало кольцо. На том самом месте, где носят обручальное. Напомним, что после завершения карьеры в 2007 году Алина Кабаева много лет работала в Госдуме, а сейчас занята собственным благотворительным фондом и занимает должность председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа». Перед камерами она появляется крайне редко, а о личной жизни гимнастки давно известны только предположения и догадки.
Фото и видео: Global Look Press, Пляшущие Человечки, Россия 1
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