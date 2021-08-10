Похудевшая и похорошевшая Алина Кабаева впервые за долгое время появилась на публике

Предположение журналистов канала «Россия-1» о том, что такое судейство связано с политикой и тем, что среди жюри были представители «стран НАТО», не вызвало одобрение у Кабаевой: «Вы знаете, многие виды спорта судят судьи из стран НАТО и там наши спортсмены выигрывают. Поэтому, мне кажется, этот вопрос неуместен. Просто есть люди порядочные и не очень», — завершила свою мысль она. Напомним, что российские гимнастки остались без золота Олимпиады впервые за 25 лет. Россиянка Дина Аверина заняла второе место, уступив в борьбе за высшую награду израильтянке Линой Ашрам.

Кабаева появилась перед камерой в изысканном ажурном платье насыщенного цвета, дополнив наряд лаконичными серьгами. Изюминкой образа стало кольцо. На том самом месте, где носят обручальное. Напомним, что после завершения карьеры в 2007 году Алина Кабаева много лет работала в Госдуме, а сейчас занята собственным благотворительным фондом и занимает должность председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа». Перед камерами она появляется крайне редко, а о личной жизни гимнастки давно известны только предположения и догадки.