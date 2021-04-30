Похитители собак Леди Гаги попались полиции и оказались с темным прошлым

Полиция нашла и задержала людей, которые похитили у Леди Гаги собак и напали на их выгульщика. Задержанных оказалось сразу 5 человек – в том числе и та якобы «доброжелательница», которая вернула собак певице.

У похитителей оказался криминальный бэкграунд – в полиции заявили, что они являются членами некоей преступной банды, в том числе и вернувшая собак женщина, которая оказалась их знакомой.

Интересно, что, по предположениям полицейских, мишенью могла стать не сама Леди Гага, а дорогие собаки – они просто хотели продать французских бульдогов и хорошо на этом заработать. Не повезло – дело получило широкую огласку, так что с продажей собак наверняка не заладилось.

Происшествие осложнилось тем, что при краже бульдогов был ранен выгульщик – его спасали в больнице врачи.

Вероятно также, что мошенники рассчитывали на выкуп. Однако теперь им придется отвечать по закону за кражу, покушение на убийство и хранение оружия.