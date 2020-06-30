«Похититель девичьих сердец растет»: Сергей Лазарев показал трогательные фото с подросшим сыном
Фото: www.instagram.com/lazarevsergey/
37-летний Сергей Лазарев, который дважды тайно стал отцом, не перестает повторять поклонникам, что дети сделали его по-настоящему счастливым. У артиста растут сын Никита, который родился в 2014 году, и дочь Аня, появившаяся на свет в 2018-м.
В Instagram Сергей показывает милые фото с наследниками. Очередная серия фотографий с сыном вызвала волну умиления у фолловеров.
«Похититель девичьих сердец растет», «Красавчики», «Какой он уже взрослый», «Какие солнышки светлые», «Такие прекрасные», «Сладуся», «Классные фотки», «Замечательный сынишка», — полетели комментарии с комплиментами в адрес отца и сына Лазаревых.
Факт рождения обоих детей Сергей Лазарев скрывал до последнего. Он не говорит, кто родил ему сына и дочь. И лишь однажды обмолвился, что Никита и Аня генетически родные и по отцу и по матери. Когда год назад в Сети появилась информация, что он стал отцом во второй раз, Лазарев записал видео, в котором отрицал этот факт. Но позже в программе «Секрет на миллион» признался, что у него есть Аня.
Фото и видео: Instagram Сергея Лазарева
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