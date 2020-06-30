«Похититель девичьих сердец растет»: Сергей Лазарев показал трогательные фото с подросшим сыном

37-летний Сергей Лазарев, который дважды тайно стал отцом, не перестает повторять поклонникам, что дети сделали его по-настоящему счастливым. У артиста растут сын Никита, который родился в 2014 году, и дочь Аня, появившаяся на свет в 2018-м.

В Instagram Сергей показывает милые фото с наследниками. Очередная серия фотографий с сыном вызвала волну умиления у фолловеров.