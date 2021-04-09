Покалеченная экс-супругом Маргарита Грачева узнала пол ребенка в эфире ток-шоу
Фото: Пресс-служба
Совсем недавно стало известно, что Грачева и ее супруг Максим Андрющенко ждут ребенка, однако пол ребенка оставался загадкой. Звезды решили разделить важный момент своей жизни с телезрителями.
В ходе передачи супруг Маргариты появился в студии с огромным шаром с надписью «Угадай кто?». Пара лопнула шарик и узнала, что родится девочка. Телеведущая не хочет уходить в декретный отпуск надолго. «Планирую приезжать на съемки вместе с Максимом и ребенком, чтобы была возможность кормить. Пока никакой особенной подготовки к рождению малыша нет, мы просто его ждем!», — подчеркнула она.
В конце 2020 года Маргарита Грачева показала поклонникам нежные и красивые фото со своей тайной свадьбы, которая состоялась еще летом 2019 года. О том, что Маргарита вышла замуж за Максима, не знали даже ее близкие. Влюбленные сообщили о том, что они уже семья в первую годовщину со дня бракосочетания.
Напомним, бывший муж Маргариты Грачевой покалечил ее, лишив рук, после того, как она сообщила о намерении развестись с ним. Одну кисть врачи успели спасти, а вторую не удалось. Маргарита собрала всю волю в кулак, чтобы не впасть в депрессию. «У меня двое маленьких детей, я нужна им, я не имею права раскисать. Забуду все как страшный сон», — говорила она во время выписки из больницы.
Фото: пресс-служба, Instagram/@margoritka1211
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