Покалеченная экс-супругом Маргарита Грачева узнала пол ребенка в эфире ток-шоу

Совсем недавно стало известно, что Грачева и ее супруг Максим Андрющенко ждут ребенка, однако пол ребенка оставался загадкой. Звезды решили разделить важный момент своей жизни с телезрителями.

В ходе передачи супруг Маргариты появился в студии с огромным шаром с надписью «Угадай кто?». Пара лопнула шарик и узнала, что родится девочка. Телеведущая не хочет уходить в декретный отпуск надолго. «Планирую приезжать на съемки вместе с Максимом и ребенком, чтобы была возможность кормить. Пока никакой особенной подготовки к рождению малыша нет, мы просто его ждем!», — подчеркнула она.