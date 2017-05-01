Поиск обручальных колец и грандиозные планы на будущее: 36-летняя Пэрис Хилтон выходит замуж
Накануне стало известно, что 36-летняя популярная блондинка Пэрис Хилтон выходит замуж за своего возлюбленного, 32-летнего актера Криса Зилка
Как сообщает HollywoodLife.com, наследница многомиллионного состояния уверена, что хочет провести остаток жизни с избранником. Более того, пара уже серьезно планирует свое долгое и счастливое будущее.
«Они уже обговорили свадебное торжество и даже рождение детей. Первый шаг — помолвка. Пэрис уже побывала в нескольких ювелирных бутиках Беверли-Хиллз в поисках обручальных колец», — сообщает источник из близкого окружения Хилтон.
Напомним, что светская львица и актер начали встречаться полгода назад. За это время они успели не только посетить массу мероприятий в качестве пары, но и даже провести романтические каникулы в Мексике.
Фото: instagram.com, eastnews.ru