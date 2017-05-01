Накануне стало известно, что 36-летняя популярная блондинка Пэрис Хилтон выходит замуж за своего возлюбленного, 32-летнего актера Криса Зилка

Как сообщает HollywoodLife.com, наследница многомиллионного состояния уверена, что хочет провести остаток жизни с избранником. Более того, пара уже серьезно планирует свое долгое и счастливое будущее.

Публикация от Paris Hilton (@parishilton) Май 1 2017 в 4:19 PDT

«Они уже обговорили свадебное торжество и даже рождение детей. Первый шаг — помолвка. Пэрис уже побывала в нескольких ювелирных бутиках Беверли-Хиллз в поисках обручальных колец», — сообщает источник из близкого окружения Хилтон.

Публикация от Paris Hilton (@parishilton) Июн 13 2017 в 12:12 PDT