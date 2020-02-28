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«Пой, Гарри, пой!» Принц Гарри после бегства из королевской семьи записал дуэт с Джоном Бон Джови

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Принц Гарри и Джон Бон Джови

Фото: Instagram

Видео из студии звукозаписи появилось на странице герцогов Сассекских в социальной сети.

Принц Гарри, недавно отказавшийся от королевских привилегий, все больше окунается в жизнь обычного человека. Гарри с женой Меган теперь летают регулярными авиарейсами, носят обычную одежду, а не предписанную по протоколу, в общем делают то, к чему так стремились.

И теперь после бегства из королевской семьи Гарри запел и записал дуэт с Джоном Бон Джови. О сотрудничестве с легендой рок-музыки младший сын принцессы Дианы рассказал подписчикам в Instagram. Правда, Гарри опубликовал тизер, не позволив своей многомиллионной аудитории поклонников насладиться своим голосом и певческим талантом.

«Я обещал, что покажу кусочек. Оставайтесь с нами, чтобы вскоре узнать и увидеть больше», — заинтриговал Гарри подписчиков.

Джон Бон Джови также показал фолловерам несколько фотографий с принцем. «Вдохновляющие и невероятные дни в Abbey Road с хором и артистом известным как Принц», — написал исполнитель. На одной из снимков принц Гарри, Бон Джови и еще несколько человек повторили знаменитую фотографию группы The Beatles.

Подписчики оставили под публикацией Бон Джови забавные комментарии: «А спел ли он песню It`s my life специально для бабули?», «Вы великолепны», «Мы определенно знаем артиста по имени Принц», «Здорово! Такие душевные люди».

«Наконец-то! Мы любим тебя Гарри!», «Пой, Гарри, Пой!», «Ты обрезал видео в самый подходящий момент», «Это что-то», — поддержали поклонники принца Гарри.

Напомним, в начале 2020 года принц Гарри и Меган Маркл шокировали королевскую семью своим решением жить самостоятельно. После этого супруги лишились королевских привилегий и многих званий и титулов.

Все об истории принца Гарри и Меган Маркл читайте в наших новостях.

Фото и видео: Instagram, East News

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