«Пой, Гарри, пой!» Принц Гарри после бегства из королевской семьи записал дуэт с Джоном Бон Джови

Принц Гарри, недавно отказавшийся от королевских привилегий, все больше окунается в жизнь обычного человека. Гарри с женой Меган теперь летают регулярными авиарейсами, носят обычную одежду, а не предписанную по протоколу, в общем делают то, к чему так стремились.

И теперь после бегства из королевской семьи Гарри запел и записал дуэт с Джоном Бон Джови. О сотрудничестве с легендой рок-музыки младший сын принцессы Дианы рассказал подписчикам в Instagram. Правда, Гарри опубликовал тизер, не позволив своей многомиллионной аудитории поклонников насладиться своим голосом и певческим талантом.