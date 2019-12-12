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Погребняк в мини, Маликова в прозрачной блузе и другие звезды на зимней вечеринке Анастасии Задориной

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Погребняк

Фото: Пресс-служба

Известный дизайнер Анастасия Задорина собрала своих друзей на зимней вечеринке в Maybach Suite отеля Radisson Collection Moscow.

В гости на зимнюю вечеринку anastasiAZadorina пришли Альбина Джанабаева, Елена Крыгина, Мария Погребняк, Олеся Кожина-Бословяк, Жасмин, Инна Маликова, Дарья Коновалова и многие другие.

Инна Маликова

Фото: Пресс-служба

Гости погрузились в атмосферу главного зимнего праздника: елка, декорированная в цветах новой коллекции бренда, шампанское, мандарины, оливье, икра, дефиле моделей под рождественские мелодии. Девушки делились планами на Новый год и примеряли платья, чтобы блистать в новогоднюю ночь. А всех, кто хотел получить план действий на будущее, ждала энерготерапевт, которая отвечала на самые сокровенные вопросы и давала советы, как поступить в той или иной ситуации.

Фото: пресс-служба

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