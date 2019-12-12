Погребняк в мини, Маликова в прозрачной блузе и другие звезды на зимней вечеринке Анастасии Задориной

Гости погрузились в атмосферу главного зимнего праздника: елка, декорированная в цветах новой коллекции бренда, шампанское, мандарины, оливье, икра, дефиле моделей под рождественские мелодии. Девушки делились планами на Новый год и примеряли платья, чтобы блистать в новогоднюю ночь. А всех, кто хотел получить план действий на будущее, ждала энерготерапевт, которая отвечала на самые сокровенные вопросы и давала советы, как поступить в той или иной ситуации.