Погребняк поделилась секретами воспитания сыновей: «Важно говорить о своей любви»
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Фото: @mariapoga_/Instagram
Жена известного футболиста поделилась секретами воспитания сыновей на своей странице в Instagram. Мария призналась, что подписчики часто делают комплименты поведению ее детей, и даже удивляются, почему они такие воспитанные и самостоятельные.
Погребняк рассказала, что с самого детства они с мужем приучали детей к самостоятельности. «Никогда не хотела, чтобы они были маменькиными сыночками, бездельниками, грубиянами. С детства мы с мужем прививали им самостоятельность!» — раскрыла главный секрет воспитания Мария.
Самыми главными пунктами в вырабатывании у детей чувства самостоятельности является приучение следить за собой. Есть вещи, за которые Мария, как мать, не несет ответственности. Модель не считает что нужно «бегать» за ребенком и везде за ним прибирать. Мальчикам необходимо уметь заботиться о себе с раннего детства.
«Проснулся — убрал кровать (пусть получается не идеально, как может), потом приноровиться! Утренняя гигиена. Поел, помой посуду за собой. Поиграл, игрушки сложил. Шнурки, учим их завязывать самостоятельно, а не мама и не бабушки! Ответственность за сделанные уроки на их совести. Мы не орем, не плачем!» — делится Мария.
Также Погребняк уверена, что с детьми необходимо вести правильный диалог. Если ребенку что-то не нравится или не понятно, он обязан объяснить это родителям, вместо того чтобы обижаться или закатывать истерики. «Я никогда не поддамся на их истерики! Пробовали они и орать, и плакать до тошноты, и биться головой - не работает, только сами себе делают хуже!»
Если Мария идет в магазин в сопровождении сыновей, то они обязательно помогают ей нести сумки до машины или квартиры. Но блогер также не отрицает, что в балансе со строгостью и требовательности, дает сыновьям и много любви. «На первый взгляд, покажется, что я слишком требовательная, но все это сыграет важную и нужную роль в их жизни! Я не скуплюсь на ласку, заботу. Важно им говорить о своей любви!»
Напомним, что Мария и Павел Погребняк поженились в 2014 году. В браке у пары родились трое сыновей: Павел, Алексей и Артем.
Фото: Instagram