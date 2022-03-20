Погребняк поделилась секретами воспитания сыновей: «Важно говорить о своей любви»

Самыми главными пунктами в вырабатывании у детей чувства самостоятельности является приучение следить за собой. Есть вещи, за которые Мария, как мать, не несет ответственности. Модель не считает что нужно «бегать» за ребенком и везде за ним прибирать. Мальчикам необходимо уметь заботиться о себе с раннего детства.

«Проснулся — убрал кровать (пусть получается не идеально, как может), потом приноровиться! Утренняя гигиена. Поел, помой посуду за собой. Поиграл, игрушки сложил. Шнурки, учим их завязывать самостоятельно, а не мама и не бабушки! Ответственность за сделанные уроки на их совести. Мы не орем, не плачем!» — делится Мария.

Также Погребняк уверена, что с детьми необходимо вести правильный диалог. Если ребенку что-то не нравится или не понятно, он обязан объяснить это родителям, вместо того чтобы обижаться или закатывать истерики. «Я никогда не поддамся на их истерики! Пробовали они и орать, и плакать до тошноты, и биться головой - не работает, только сами себе делают хуже!»

Если Мария идет в магазин в сопровождении сыновей, то они обязательно помогают ей нести сумки до машины или квартиры. Но блогер также не отрицает, что в балансе со строгостью и требовательности, дает сыновьям и много любви. «На первый взгляд, покажется, что я слишком требовательная, но все это сыграет важную и нужную роль в их жизни! Я не скуплюсь на ласку, заботу. Важно им говорить о своей любви!»

Напомним, что Мария и Павел Погребняк поженились в 2014 году. В браке у пары родились трое сыновей: Павел, Алексей и Артем.

Фото: Instagram