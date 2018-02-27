Погибший сын Ирины Безруковой предчувствовал свою участь?

Популярная актриса Ирина Безрукова потеряла единственного сына Андрея 14 марта 2015 года. В эфире передачи «Мой герой» она рассказала Татьяне Устиновой, что помогло ей справиться с потерей и о словах, которые говорил ее мальчик.

Ирина всегда замечала, что Андрей отличается от других детей. В беседах с ней он поднимал такие темы, о которых не задумываются среднестатистические дети, подростки. «У него душа была… какая-то... необыкновенная в том смысле, что... бывает маленький ребенок, который уже в детстве говорит такие вещи, которые некоторым взрослым в голову не придут. И у которого есть внутренний стрежень, которому не интересна суета, попробовать все, потому что в нем какая-то очень тонкая духовная есть суть, душа такая. И он очень много успел мне сказать, и очень многое успел в меня вложить, и научить. Когда мне совсем тяжело, у меня есть блокнотик, в который я просто писала какие-то фразы, которые он мне говорил — с тем, чтобы они не стерлись и не забыть», — призналась звезда.

«Жизнь летальна. Иногда внезапно летальна», — поделилась она словами, который говорили ей и сын, и повидавшая много смертей подруга Чулпан Хаматова.

«Мой сын считал, что смерти не существует, а существуют параллельные какие-то истории… и почему-то я верю, что вот эта духовная тонкая составляющая, она все равно не исчезает», — сказала актриса.

Задолго до трагедии с сыном, еще в детстве, Ирина пережила гибель мамы. И с ней, и с Андреем у нее до сих пор происходит внутренний диалог, который помогает продолжать жить. «Просто когда что-то происходит, оно происходит, и ты просто с ним сталкиваешься. И к этому готовым, мне кажется, нельзя быть. И я не знаю таких советов, мне кажется просто... я вот маме тогда обещала... ну просто надо оставаться человеком и опираться, если получается... у меня есть очень хорошие друзья, которые меня просто из рук руки передавали, чтобы со мной ничего не случилось. И еще есть знание. Мне невероятно повезло, потому что мой сын был примером», — рассказала Безрукова.

Напомним, что юноша погиб, когда мамы не было дома — она находилась с мужем в Иркутске. Предположительно 25-летний Андрей почувствовал себя дурно в ванной комнате, упал, ударился виском. Незадолго до этого он жаловался на недомогание, похожее на простуду, — слабость, насморк, небольшая температура.

Фото: globallookpress, кадры из эфира