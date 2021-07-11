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Погиб участник шоу «Голос.Дети» Филипп Литвинов

Подросток попал под электричку в Подмосковье во время движения на мопеде.
Филипп Литвинов

Как сообщает MK, 14-летний ученик восьмого класса Филипп Литвинов не услышал приближения поезда и предупреждений об опасности, так как находился в наушниках.

Школьник ехал по пешеходному переходу на минимальной скорости, но даже очевидцы трагедии, которые кричали парню о необходимости остановиться, не смогли предотвратить его гибель. Подросток скончался на месте.

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Выступление Филиппа Литвинова

Фото: Кадр из программы «Голос. Дети»

Филипп Литвинов принял участие в восьмом сезоне шоу «Голос.Дети», но не прошел «слепые» прослушивания.

Филипп Литвинов. «Johnny B. Goode» - Слепые прослушивания - Голос.Дети - Сезон 8

По сообщениям родственников, Филиппу купили мопед, для того чтобы он мог летом кататься на даче. Зимой подросток посещал курсы вождения и вел себя аккуратно на дороге.

После трагедии один из очевидцев выразил инициативу о необходимости установить предупредительные знаки на каждом пешеходном переходе через железнодорожные пути.

Фото и видео: Youtube.com/The Voice Kids Russia/Голос Дети

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