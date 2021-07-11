Погиб участник шоу «Голос.Дети» Филипп Литвинов

Как сообщает MK, 14-летний ученик восьмого класса Филипп Литвинов не услышал приближения поезда и предупреждений об опасности, так как находился в наушниках.

Школьник ехал по пешеходному переходу на минимальной скорости, но даже очевидцы трагедии, которые кричали парню о необходимости остановиться, не смогли предотвратить его гибель. Подросток скончался на месте.