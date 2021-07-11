Погиб участник шоу «Голос.Дети» Филипп Литвинов
Как сообщает MK, 14-летний ученик восьмого класса Филипп Литвинов не услышал приближения поезда и предупреждений об опасности, так как находился в наушниках.
Школьник ехал по пешеходному переходу на минимальной скорости, но даже очевидцы трагедии, которые кричали парню о необходимости остановиться, не смогли предотвратить его гибель. Подросток скончался на месте.
Фото: Кадр из программы «Голос. Дети»
Филипп Литвинов принял участие в восьмом сезоне шоу «Голос.Дети», но не прошел «слепые» прослушивания.
По сообщениям родственников, Филиппу купили мопед, для того чтобы он мог летом кататься на даче. Зимой подросток посещал курсы вождения и вел себя аккуратно на дороге.
После трагедии один из очевидцев выразил инициативу о необходимости установить предупредительные знаки на каждом пешеходном переходе через железнодорожные пути.
Фото и видео: Youtube.com/The Voice Kids Russia/Голос Дети
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