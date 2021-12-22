Подставка для книг за 47 тыс. рублей и не только: Ивлеева показала свою роскошную квартиру
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @agentgirl
30-летняя телеведущая является большой любительницей эпатажных изделий не только в своем гардеробе, но в интерьере квартиры — его она показала в своем новом видеоролике на YouTube.
Так, например, в одной из комнат Ивлеевой расположено сразу несколько интересных находок. Внимание обращает подставка для книг бренда EBURET studio, стоимость которой составляет 47 тыс. рублей.
Фото: Кадр из видео на YouTube
И в той же комнате находятся дизайнерские стулья итальянской марки Anonima Castelli, каждый из которых стоит приблизительно 40 тыс. рублей.
Фото: Кадр из видео на YouTube
Также особое внимание в своей квартире Настюшка Опасность уделила комнате, которая, по ее собственной задумке, превратилась в домашний кинотеатр. «Я обожаю это место», — искренне сообщила она подписчикам. В помещении расположен вместительный белоснежный диван и проектор.
Фото: Кадр из видео на YouTube
Весь интерьер в целом выдержан в светлых, практически белых оттенках. Однако, чтобы сделать его выразительным, Ивлеева добавила в каждую из комнат эффектные детали, которые полностью отражают чувство вкуса и стиля самой Насти.
Помимо дизайна квартиры, телеведущая также показала аудитории свой внушительных размеров гардероб, с учетом того что большая часть ее вещей находится в загородном доме. О его содержимом она обещала подробно рассказать в ближайшем будущем.
Фото: Instagram, Кадры из видео на YouTube