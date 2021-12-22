Подставка для книг за 47 тыс. рублей и не только: Ивлеева показала свою роскошную квартиру

30-летняя телеведущая является большой любительницей эпатажных изделий не только в своем гардеробе, но в интерьере квартиры — его она показала в своем новом видеоролике на YouTube.

Так, например, в одной из комнат Ивлеевой расположено сразу несколько интересных находок. Внимание обращает подставка для книг бренда EBURET studio, стоимость которой составляет 47 тыс. рублей.