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Подставка для книг за 47 тыс. рублей и не только: Ивлеева показала свою роскошную квартиру

Помимо роскошного загородного дома площадью 364 квадратных метров, который остался в собственности Насти после развода с Элджеем, у нее имеется еще и московская квартира, которую она и решила показать своим поклонникам в преддверии Нового года.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Настя Ивлеева, селфи

Фото: Instagram @agentgirl

30-летняя телеведущая является большой любительницей эпатажных изделий не только в своем гардеробе, но в интерьере квартиры — его она показала в своем новом видеоролике на YouTube.

Так, например, в одной из комнат Ивлеевой расположено сразу несколько интересных находок. Внимание обращает подставка для книг бренда EBURET studio, стоимость которой составляет 47 тыс. рублей.

Подставка для книг за 47 тыс. рублей в квартире Насти Ивлеевой

Подставка для книг за 47 тыс. рублей в квартире Насти Ивлеевой

Фото: Кадр из видео на YouTube

И в той же комнате находятся дизайнерские стулья итальянской марки Anonima Castelli, каждый из которых стоит приблизительно 40 тыс. рублей.

Дизайнерские стулья за 40 тыс. рублей в квартире Насти Илеевой

Дизайнерские стулья за 40 тыс. рублей в квартире Насти Илеевой

Фото: Кадр из видео на YouTube

Также особое внимание в своей квартире Настюшка Опасность уделила комнате, которая, по ее собственной задумке, превратилась в домашний кинотеатр. «Я обожаю это место», — искренне сообщила она подписчикам. В помещении расположен вместительный белоснежный диван и проектор.

Домашний кинотеатр Насти Ивлеевой

Домашний кинотеатр Насти Ивлеевой

Фото: Кадр из видео на YouTube

Весь интерьер в целом выдержан в светлых, практически белых оттенках. Однако, чтобы сделать его выразительным, Ивлеева добавила в каждую из комнат эффектные детали, которые полностью отражают чувство вкуса и стиля самой Насти.

Помимо дизайна квартиры, телеведущая также показала аудитории свой внушительных размеров гардероб, с учетом того что большая часть ее вещей находится в загородном доме. О его содержимом она обещала подробно рассказать в ближайшем будущем.

Фото: Instagram, Кадры из видео на YouTube

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