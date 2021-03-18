Подсчитано состояние Канье Уэста, разводящегося с Ким Кардашьян

Знаменитый рэпер также имеет 122 миллиона долларов наличными, акциями и 110 миллионов долларов из его музыкального каталога, а также 1,7 миллиарда долларов в других активах, включая бизнес SKIMS, принадлежащий Ким Кардашьян.

Еще в апреле 2020 года Уэст утверждал, что его собственный капитал составляет более трех миллиардов долларов. Однако последние данные говорят, что состояние звезды намного выше. Ранее издание оценило состояние Кардашьян в 720 миллионов долларов.

Кардашьян подала на развод с Уэстом в середине февраля 2021 года. У пары четверо детей: дочери Норт семь лет, Чикаго три года, сыну Сэйнту пять лет, а Псалому в мае исполнится два года.

Напомним, недавно Канье Уэст стал обладателем второй статуэтки «Грэмми» за лучший современный христианский музыкальный альбом. Победу ему принесла выпущенная в 2019 году пластинка Jesus is King («Иисус — король»), в записи которой участвовал церковный хор.