Подсчитана стоимость недвижимости Веры Брежневой и Константина Меладзе
Фото: Instagram/@ververa
В 2015 году Вера Брежнева и Константин Меладзе официально стали парой. Они тайно поженились в Италии. Церемония состоялась в узком семейном кругу. На Украине живут дети Меладзе от первого брака, которых обеспечивает знаменитый отец. Кроме того, в Киеве находятся и родственники Веры. Несмотря на то, что сами влюбленные большую часть времени проводят в России или Италии, они владеют несколькими дорогими объектами в столице Украины.
Так, по данным украинских СМИ, в центре Киева находятся несколько квартир, записанных на имена звезд. К примеру, супругам принадлежат элитные пятикомнатные апартаменты, цена которых оценивается в миллион долларов (около 77 миллионов рублей). Кроме того, на певицу записаны два коммерческих помещения в новостройках на Печерске.
Она владеет пятикомнатной квартирой (стоимость около 1,5 миллиона долларов или 115 миллионов рублей) в доме на улице Десятинной. В документах исполнительница фигурирует с фамилией бывшего супруга - Киперман.
У самого продюсера в Киеве апартаменты на 200 квадратных метров, стоимость которых оценили в за 825 тысяч долларов (около 63 миллиона рублей). Как уточнили в программе «Разоблачение» на телеканале Kyiv.Live, Меладзе скупает жилье в ЖК «Бульвар фонтанов», год назад он приобрел там квартиру, а несколько недель назад оплатил другой объект недвижимости.
На Украине у звездной пары есть загородный дом в деревне Украинка на берегу Днепра. В коттедже, как уверяют эксперты, есть музыкальная студия, несколько спален, ванных комнат и место для камина.
Фото: Instagram/@ververa
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