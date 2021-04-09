Подсчитана стоимость недвижимости Веры Брежневой и Константина Меладзе

Так, по данным украинских СМИ, в центре Киева находятся несколько квартир, записанных на имена звезд. К примеру, супругам принадлежат элитные пятикомнатные апартаменты, цена которых оценивается в миллион долларов (около 77 миллионов рублей). Кроме того, на певицу записаны два коммерческих помещения в новостройках на Печерске.

Она владеет пятикомнатной квартирой (стоимость около 1,5 миллиона долларов или 115 миллионов рублей) в доме на улице Десятинной. В документах исполнительница фигурирует с фамилией бывшего супруга - Киперман.

У самого продюсера в Киеве апартаменты на 200 квадратных метров, стоимость которых оценили в за 825 тысяч долларов (около 63 миллиона рублей). Как уточнили в программе «Разоблачение» на телеканале Kyiv.Live, Меладзе скупает жилье в ЖК «Бульвар фонтанов», год назад он приобрел там квартиру, а несколько недель назад оплатил другой объект недвижимости.

На Украине у звездной пары есть загородный дом в деревне Украинка на берегу Днепра. В коттедже, как уверяют эксперты, есть музыкальная студия, несколько спален, ванных комнат и место для камина.