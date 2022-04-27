Подруга Заворотнюк рассказала об ее исчезновении: «Не хочет, чтобы ее жалели»

После того, как осенью 2019 года Анастасии Заворотнюк был поставлен страшный диагноз, она исчезла с экранов и перестала появляться на публике. Актриса закрылась дома в поселке Крекшино и все силы бросила на лечение опасного недуга. Муж и дочь актрисы оберегают ее от назойливых журналистов, поэтому получить какую-либо новую информацию о состоянии звезды очень сложно.

Так, на днях подруга знаменитости певица Виктория Пьер-Мари решила приоткрыть завесу тайны и обнадежить поклонников. Она рассказала, что Заворотнюк сейчас действительно очень непросто и она каждый день борется за свою жизнь.

«Процесс восстановления идет очень тяжело. Когда заболевание сложное, то человек не хочет появляться перед зрителями в разобранном виде, чтобы публика смаковала и перебирала какие-то детали, моменты страдания и боли», — уточнила певица в беседе с Телеграм-каналом «Звездач».

Напомним, что в 2018 году Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз. Чтобы подарить Петру Чернышеву наследника, актриса решилась на ЭКО. Некоторые специалисты предполагают, что данная процедура могла спровоцировать развитие онкологического заболевания.