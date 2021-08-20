«Подруга-разлучница» Мамаевой ответила на жалобы Аланы: «Хочет, чтобы ее пожалели»

Сама она отмечает, что из семьи никого не уводила — Павел ушел сам, а Надежда долго отвергала его ухаживания. В результате он все-таки добился своего, и теперь у них все хорошо.

«Люблю Павла за внешность, внутренний мир. У нас с ним все очень замечательно. Продолжайте хейтить нас, от этого наши отношения становятся только крепче. Не хочу разговаривать про Алану. Не знаю, наркоманка она или нет, не брала у нее анализы. Зато уверена, что она трусливая, неадекватная, подлая бабенка, у которой нет ни капли благородства. Все, что она делает — это дно!», — считает Надежда.