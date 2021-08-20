«Подруга-разлучница» Мамаевой ответила на жалобы Аланы: «Хочет, чтобы ее пожалели»
Надежда Санько в беседе с подписчиками в своем Instagram раскритиковала Алану Мамаеву, которая ведет ожесточенную борьбу за алименты. Она заявила, что экс-жена ее нового возлюбленного просто ищет внимания.
«Алана всегда позиционирует себя в качестве жертвы и хочет, чтобы ее пожалели!», — заявила она.
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Фото: @nadihope
Сама она отмечает, что из семьи никого не уводила — Павел ушел сам, а Надежда долго отвергала его ухаживания. В результате он все-таки добился своего, и теперь у них все хорошо.
«Люблю Павла за внешность, внутренний мир. У нас с ним все очень замечательно. Продолжайте хейтить нас, от этого наши отношения становятся только крепче. Не хочу разговаривать про Алану. Не знаю, наркоманка она или нет, не брала у нее анализы. Зато уверена, что она трусливая, неадекватная, подлая бабенка, у которой нет ни капли благородства. Все, что она делает — это дно!», — считает Надежда.
Стоит отметить, что у нее тоже есть ребенок от первого брака, которого она пока не познакомила с Павлом.
«У моего ребенка есть свой отец, сейчас они вместе. Пока не вижу смысла знакомить его с Павлом. Почему развелась с мужем? Он очень религиозен, и я не смогла жить в жестких условиях».
Фото: Instagram Надежды Санько
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