Подруга Наташи Королевой «засветила» ее честное фото без фильтров и ретуши
Не успела певица порадовать своих поклонников сочным видео, где они с Тарзаном, в отличной физической форме, позируют на яхте, рассекающей морские просторы, как близкая подруга выложила в социальные сети новые публикации: на них популярная артистка изображена без каких-либо фильтров, обработок или макияжа, а в фигуре можно заметить изъяны.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @koroleva__star
Фотографии с отдыха в турецком Бодруме вызвали небольшой резонанс. Сразу стала заметна разница между реальностью и тем, что Наталья транслирует в социальных сетях. Если на видео с супругом, у Королевой тонкая талия, стройные ноги и никакого животика, то на фотографиях подруги артистка выглядит уже не так эффектно.
Как и многие, Королева любит улучшать свои публикации и ее часто обвиняют в излишнем «фотошопе», но при этом — Наталья известна своим искренним отношением к себе и поклонникам. Проблем с лишним весом певица не скрывала никогда. Она не раз рассказывала, что всю жизнь борется с ним. Как признается артистка, она старается придерживаться интуитивного питания, практически не ест сахар и мучное, а также полностью исключает вредные продукты. Набранные за время пандемии килограммы, она уже сбросила, но до идеала, как признается сама Наталья, ей еще далеко. Для своих 48 — артистка выглядит хорошо. Более того, ее харизма с легкостью затмит любые недостатки.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look, Instagram
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