Подруга Наташи Королевой «засветила» ее честное фото без фильтров и ретуши

Как и многие, Королева любит улучшать свои публикации и ее часто обвиняют в излишнем «фотошопе», но при этом — Наталья известна своим искренним отношением к себе и поклонникам. Проблем с лишним весом певица не скрывала никогда. Она не раз рассказывала, что всю жизнь борется с ним. Как признается артистка, она старается придерживаться интуитивного питания, практически не ест сахар и мучное, а также полностью исключает вредные продукты. Набранные за время пандемии килограммы, она уже сбросила, но до идеала, как признается сама Наталья, ей еще далеко. Для своих 48 — артистка выглядит хорошо. Более того, ее харизма с легкостью затмит любые недостатки.