Пока Варум и Агутин ездили с концертами по России — дочка стала гражданкой США

С 13 лет Лиза увлекается тяжелым роком, раньше пела в составе группы, а сегодня — старается еще развивать и сольную карьеру. Начала записывать альбомы, выступать в клубах, а в 2018 году даже выпустила клип на песню High Expectations. Для финансовой свободы девушке пришлось подрабатывать официанткой, что еще больше закалило ее характер.

О получении американского паспорта, которым буквально грезят многие эмигранты, Лиза лично рассказала на своей странице: «Получила мой американский паспорт. Королевы, поехали в тюрьму!», — пошутила она.