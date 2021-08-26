Пока Варум и Агутин ездили с концертами по России — дочка стала гражданкой США
Несмотря на то, что Лиза уже давно выросла и встала на самостоятельный жизненный путь, Анжелика Варум до сих пор с содроганием вспоминает те долгие, но вынужденные разлуки с маленькой дочерью: «Ребенок, естественно, скучал, и когда мы приезжали, она пробиралась в гардеробную, брала мою куртку, в которой я прилетела, заходила к себе в спальню и укладывалась на нее спать. Вот это просто до истерики, конечно, было страшно», — передает материнские эмоции «Домашний очаг».
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @lizvmusic
Когда дочка стала старше и начался подростковый период, появились первые заметные разногласия, именно Варум поняла, что пора брать воспитание в свои руки, а не доверять более мягким родственникам: «Пришлось быть цербером. Причем боролась одна, потому что из Лени Лиза тоже умела свить веревочку», — признавалась певица. Это помогло — и уже в 15 лет девушка знала, чего хочет от жизни: заниматься музыкой и не зависеть от родителей.
С 13 лет Лиза увлекается тяжелым роком, раньше пела в составе группы, а сегодня — старается еще развивать и сольную карьеру. Начала записывать альбомы, выступать в клубах, а в 2018 году даже выпустила клип на песню High Expectations. Для финансовой свободы девушке пришлось подрабатывать официанткой, что еще больше закалило ее характер.
О получении американского паспорта, которым буквально грезят многие эмигранты, Лиза лично рассказала на своей странице: «Получила мой американский паспорт. Королевы, поехали в тюрьму!», — пошутила она.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press, Instagram
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