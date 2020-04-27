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Подросшие дочери Стаса Михайлова трогательно поздравили его с днем рождения: «Ты самый родной»

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Стас Миъайлов с дочками Иванной и Марией

Фото: Instagram

Девочки сами сделали подарки для своего знаменитого отца и прочитали ему стихи.

27 апреля любимцу миллионов женщин Стасу Михайлову исполнился 51 год. Первыми его поздравили жена Инна и дочери Иванна и Мария. Подросшие дочки приготовили отцу подарки и прочитали ему трогательное стихотворение (листайте карусель).

«Ты самый родной, ты наш герой», — признались девочки.

«Сегодня родилось мое счастье. Моя настоящая любовь, мой свет, мой воздух, уникальный и неповторимый Стас Михайлов!

Любимый, продолжай нас радовать своим творчеством, которое несет в себе добрый посыл и заставляет нас задуматься о чем-то глубоком, светлом, искреннем и настоящем! Каким ты и являешься! Ты очень хороший человек, замечательный муж, прекрасный отец и сын!

Спасибо за каждый день, прожитый с тобой! Мы есть друг у друга, и вместе мы сила! Все будет хорошо! Храни тебя Господь», — нежно поздравила супруга Инна Михайлова и показала видео с редкими фото из семейного альбома.

К поздравлениям присоединились многочисленные коллеги звездного именинника, а сам он поблагодарил всех за теплые слова в свой адрес.

«Спасибо всем за поздравления! Мои любимые люди, как я вас люблю! Ценю теплоту ваших сердец и искренность ваших пожеланий. И жду с нетерпением время, когда смогу обнять каждого из вас», — написал Стас Михайлов в социальной сети.

Фото и видео: Instagram

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