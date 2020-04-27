Подросшие дочери Стаса Михайлова трогательно поздравили его с днем рождения: «Ты самый родной»

«Сегодня родилось мое счастье. Моя настоящая любовь, мой свет, мой воздух, уникальный и неповторимый Стас Михайлов!

Любимый, продолжай нас радовать своим творчеством, которое несет в себе добрый посыл и заставляет нас задуматься о чем-то глубоком, светлом, искреннем и настоящем! Каким ты и являешься! Ты очень хороший человек, замечательный муж, прекрасный отец и сын!

Спасибо за каждый день, прожитый с тобой! Мы есть друг у друга, и вместе мы сила! Все будет хорошо! Храни тебя Господь», — нежно поздравила супруга Инна Михайлова и показала видео с редкими фото из семейного альбома.