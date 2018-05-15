Подросшая дочь Ирины Шейк и Брэдли Купера все больше похожа на папу: «Такая же светленькая»

Супермодель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер тщательно оберегают свою личную жизнь. Пара старается не попадать в поле зрения папарацци, и тем более не показывать свою дочь. Однако не всегда им это удается.

На днях СМИ опубликовали снимки, на которых хорошо видно лицо малышки. В розовой кофточке и красной шапочке она сидит на руках у мамы. Наружу пробивается светлая челка, которая топорщится в разные стороны, глаза девочки, по всей видимости, голубые.

«В сети есть детские фото Купера Брэдли. Малышка-вылитая Брэдли в детстве. Такая же светленькая. Очень хорошая семья», «Бредли Купер : скопировать - вставить», «Папина доча», «Копия Папа», «Брэдли!!!», «По-моему вылетая папаня)», «Мне одной кажется, что малышка Леа русская малышка) (имею ввиду, что скорее всего её больше будет интересовать страна мамы) Блин, не знаю как объяснить. Не похожа она на всех тех детей знаменитостей) Чувствуется простой русский ребенок», «Одежда похожа на обычный русский трикотаж, наверное бабушка купила», — обсуждают фото пользователи Сети.

Напомним, что Ирина родила дочь Леа де Сьен Шейк Купер в конце марта 2017-го. Надеемся, что скоро пара покажет официальные фотографии малышки.

Фото: globallookpress, eastnews