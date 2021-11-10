Сильно похудевшая Екатерина Варнава подверглась резкой критике: «Боже, как же ее жаль»

В последнее время 36-летняя актриса и телеведущая активно делится в социальной сети Instagram фотографиями, на которых видны обнаженные части тела девушки. А также Екатерина сыграла в спектакле под названием «Абсолютно нага», в момент выступления на котором предстает перед зрителями совершенно обнаженной.

Все эти нововведения в жизни экс-участницы Comedy Woman не смогли оставить безразличными тысячу комментаторов, которые поспешили отметить, что подобные изменения в фигуре Варнавы совершенно ей не идут. Подписчики подвергли критике такое резкое похудение Екатерины.

В честь подобного ажиотажа Екатерина решила отметить самые запомнившиеся ей комментарии и опубликовала их в посте в своем Instagram.

«Сводка комментариев…. «Что с ней стало? боже, как же ее жаль? Эти ужасные ноги. Всё растеряла эта баба…», — пишет Екатерина.

Однако подобного рода комментарии ни в коем случае не обижают телеведущую, она даже отмечает, что негатив мотивирует ее и является для нее своего рода двигателем.

«Спасибо ВАМ, мои любимые, ВЫ меня вдохновляете», — не без иронии обращается к хейтерам Варнава.