Подписчики оценили фигуру Екатерины Климовой в спортивном боди: «Вы в отличной форме»

41-летняя Екатерина Климова мама четверых детей, но при этом она сохранила молодость и идеальную фигуру. Подписчики актрисы постоянно восхищаются ее внешним видом.
Екатерина дала очередной поклонникам повод сделать себе множество комплиментов. Она опубликовала в Instagram снимки из спортивного зала, на которых позирует в обтягивающих трико и боди бежевого цвета.
«Екатерина,Вы в отличной форме. рядом с Вашими детьми Вы как их сестра», «Катюша, вам так много дано судьбой: красота, любовь, здоровье, профессиональный успех и чудесные дети! Счастливая! Рада за Вас!», «Фигурка - точеная! Вы в отличной форме!», «Катя, какая Вы стройняшка!!! Четверо детей! Я в восхищении!», - написали Климовой в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).
А вам нравится фигура, как у Екатерины?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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