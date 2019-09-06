Подписчики оценили фигуру Екатерины Климовой в спортивном боди: «Вы в отличной форме»

«Екатерина,Вы в отличной форме. рядом с Вашими детьми Вы как их сестра», «Катюша, вам так много дано судьбой: красота, любовь, здоровье, профессиональный успех и чудесные дети! Счастливая! Рада за Вас!», «Фигурка - точеная! Вы в отличной форме!», «Катя, какая Вы стройняшка!!! Четверо детей! Я в восхищении!», - написали Климовой в комментариях (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).

А вам нравится фигура, как у Екатерины?