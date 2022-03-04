Подозрительное молчание: Наташа Королева уже неделю не выходит на связь с подписчиками

48-летняя артистка будто испарилась. Фанатов пугает такое затишье. В последний раз Наташу видели на съемках шоу «Две звезды. Отцы и дети», где она участвует вместе со своим сыном Архипом. Внезапное исчезновение певицы настораживает, так как обычно она активно ведет свой блог и ежедневно выходит на связь с подписчиками.

Подписчики предположили, что Королева намеренно взяла перерыв от соцсетей, чтобы отдохнуть от информационного шума и негатива. Муж и сын артистки по-прежнему активно ведут личные блоги.

Редакция WMJ.ru связалась с менеджером артистки Мариной Наринской. Она утверждает, что поводов для беспокойства нет. «Все в порядке, она находится рядом», — сказала Марина.

Ранее певица создала Telegram-канал. Там она поздоровалась с подписчиками, а после ничего не выкладывала.