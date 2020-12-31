Подопечная Полины Гагариной Яна Габбасова одержала победу в шоу «Голос»

Не все зрители шоу остались довольны результатом, многим также не понравился выбор песен — пользователи Сети оставили свои комментарии под записью финала, который появился на YouTube. По мнению многих, Яна — хотя и достойная участница, но не победитель.

Кроме того, зрители просят поменять наставников в следующем сезоне шоу.

Другие, напротив, поддержали участницу, отмечая, что она прекрасно выступила и стала достойным победителем сезона.

«Умничка! Заслуженная победа! Сейчас даже появилась надежда на справедливость "Голоса"», «Молодец! Круто исполнила! Потрясающий боец! С победой!».