Подопечная Полины Гагариной Яна Габбасова одержала победу в шоу «Голос»
Фото: Скриншот видео YouTube
Победительницей нового сезона шоу «Голос» стала участница Яна Габбасова. Наставницей Яны была Полина Гагарина. Девушка одержала победу, набрав 51,1% голосов телезрителей.
В финал шоу также вышли Олег Аккуратов из команды Валерия Сюткина, Дмитрий Венгеров из команды Сергея Шнурова, Василий Пасечник из команды Басты.
Лучшим наставником сезона стал рэпер Баста.
Финал шоу транслировался в прямом эфире вечером 30 декабря.
Не все зрители шоу остались довольны результатом, многим также не понравился выбор песен — пользователи Сети оставили свои комментарии под записью финала, который появился на YouTube. По мнению многих, Яна — хотя и достойная участница, но не победитель.
Кроме того, зрители просят поменять наставников в следующем сезоне шоу.
Другие, напротив, поддержали участницу, отмечая, что она прекрасно выступила и стала достойным победителем сезона.
«Умничка! Заслуженная победа! Сейчас даже появилась надежда на справедливость "Голоса"», «Молодец! Круто исполнила! Потрясающий боец! С победой!».
Фото и видео: YouTube
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