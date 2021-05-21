Подопечная Киркорова, молдавская «Мерилин Монро» прошла в финал «Евровидения»

В Роттердаме прошел второй полуфинал «Евровидения» – конкуренткой певицы Манижи в финале конкурса станет подопечная Филиппа Киркорова, молдавская певица Наталья Гордиенко. Она выступала под номером семь и сумела пройти в финал конкурса. Белокурая певица выступила с песней «Sugar» на стихи Михаила Гуцериева, музыку Филиппа Киркорова и Димитриса Контопулоса.

«Наташу тут многие сравнивают с Мерилин Монро. Она такая же женственная, красивая. И у Мерилин в юношестве было прозвище «сахарок». Вот такое совпадение», – рассказал журналистам kp.ru Киркоров.

Также музыкант отметил, что голосовать за свою участницу, Манижу, жители России не могут, поэтому призвал отдать голоса его подопечной, и поддержать российского поэта, стихи которого звучат в его песне.

Полный список стран, участники которых прошли в финал, выглядит так: Албания, Сербия, Болгария, Молдавия, Португалия, Исландия, Сан-Марино, Швейцария, Греция, Финляндия.