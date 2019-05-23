Подольская в сверкающем платье с эффектным декольте, спортивная Джанабаева и другие звезды на Topical Style Awards 2019

Перед 11-й ежегодной премией Topical Style Awards знаменитости позировали фотографам на Краснопресненской набережной. Наталья Подольская появилась на мероприятии в компании супруга Владимира Преснякова и в эффектном сверкающем платье с глубоким декольте. Альбина Джанабаева, напротив, выбрала более спортивный расслабленный стиль — певица приехала на церемонию в брючном черно-белом костюме свободного кроя, топе-бандо и кроссовках.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Также в числе гостей премии были Ани Лорак, Юлия Ковальчук, Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Дима Билан, Джиган и многие другие. Больше знаменитостей на церемонии Topical Style Awards 2019 — в нашей фотогалерее.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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