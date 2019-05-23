Подольская в сверкающем платье с эффектным декольте, спортивная Джанабаева и другие звезды на Topical Style Awards 2019

Перед 11-й ежегодной премией Topical Style Awards знаменитости позировали фотографам на Краснопресненской набережной. Наталья Подольская появилась на мероприятии в компании супруга Владимира Преснякова и в эффектном сверкающем платье с глубоким декольте. Альбина Джанабаева, напротив, выбрала более спортивный расслабленный стиль — певица приехала на церемонию в брючном черно-белом костюме свободного кроя, топе-бандо и кроссовках.