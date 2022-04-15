Подольская рассказала об отношениях с родителями мужа: «Они потрясающие бабушка с дедушкой»

В каждом интервью Наталья Подольская упоминает о том, что удачно вышла замуж. Но повезло ей не только с любимым мужчиной, а еще и со свекрами. По словам Натальи, у нее с родителями Владимира сложились чудесные отношения. Они часто приезжают в гости понянчиться с внуками и всегда готовы оказать поддержку в трудную минуту.

«Петровичи регулярно приезжают к нам в гости. Особенно хочется сказать про дедушку Владимира Петровича. Он оказался настолько нежным, заботливым и сентиментальным… Он без внуков жить не может. И если ему пару дней не прислать видео или фото, он пишет: "Что-то ты давно ничего нового не показывала". Он купается в детях. Леночка у нас работающая бабушка, и деловая в хорошем смысле. Она любит с Темой и Ваней подурачиться», — поделилась артистка.