Подольская рассказала об отношениях с родителями мужа: «Они потрясающие бабушка с дедушкой»
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
В каждом интервью Наталья Подольская упоминает о том, что удачно вышла замуж. Но повезло ей не только с любимым мужчиной, а еще и со свекрами. По словам Натальи, у нее с родителями Владимира сложились чудесные отношения. Они часто приезжают в гости понянчиться с внуками и всегда готовы оказать поддержку в трудную минуту.
«Петровичи регулярно приезжают к нам в гости. Особенно хочется сказать про дедушку Владимира Петровича. Он оказался настолько нежным, заботливым и сентиментальным… Он без внуков жить не может. И если ему пару дней не прислать видео или фото, он пишет: "Что-то ты давно ничего нового не показывала". Он купается в детях. Леночка у нас работающая бабушка, и деловая в хорошем смысле. Она любит с Темой и Ваней подурачиться», — поделилась артистка.
Несмотря на близкие и доверительные отношения, Пресняковы-старшие соблюдают личные границы сына и его супруги. «Они потрясающие бабушка с дедушкой, и свекры они потрясающие. Они любят меня не меньше, чем Вову. И они никогда не влезают в наши личные моменты, но они всегда рядом, чтобы нас любить и оберегать, заботиться о нас. Никакой критики, никаких ссор, никаких высказываний. Просто самые прекрасные свекры, какие могут быть», — добавила звезда.
К слову, с сыном Владимира от предыдущего брака Наталья тоже нашла общий язык. Никита часто приезжает навестить отца и младших братьев. «Я его обожаю, он настолько теплый и талантливый. Мне очень нравится Алена, они такая хорошая сложившаяся пара. Видно, как они нежно друг к другу относятся, заботятся», — рассказала Наталья. Сыновья Подольской очень любят старшего брата и хотят во всем брать с него пример.
Фото: Global Look Press