Подольская рассказала, какой роскошный подарок ей сделал Пресняков после рождения сына

Наталья Подольская в конце прошлого года стала мамой во второй раз. Певица наслаждается ролью матери и рассказывает о впечатлениях в беседе с «Комсомольской правдой».

«После вторых родов я сильно похудела, но, как и в первый раз, ничего специально не делала, — призналась артистка репортерам за кулисами светской премии «Красота без границ». — Просто когда мама кормит ребенка грудью, она тратит на 500-700 калорий в день больше. У меня сейчас экстремальный вес — 52 кг».

Она рассказала, что всегда хотела двоих детей — настолько, что приложила к этому усилия. Больше так стараться она не собирается, но если у нее появиться еще ребенок, она будет только рада.

За рождение сына певица получила от мужа шикарный подарок:

«На самом деле, я обнаглела и сама себе выбрала подарок. У меня была мечта — часы Cartier, и Вова ее исполнил (средняя цена изделий этого бренда от 500 тысяч до 2 млн рублей. — прим. ред.). Муж мне невероятно помогает: он полностью взял старшего Тёму на себя, у них там какие-то свои мужские занятия. И вообще Володя стал гораздо более ответственным и взрослым».