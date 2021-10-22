Подольская поздравила младшего сына с первым днем рождения и показала забавное фото из роддома
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @nataliapodolskaya
Наталья Подольская опубликовала трогательный пост в честь дня рождения своего сына Вани.
«22 октября родился наш Ваня . Очень неожиданно (несмотря на внушительный живот) . Ваня перевернул еще раз всю меня ! Показал, как прекрасно материнство , когда ты уже подготовленный боец. Я хочу , чтобы дети были здоровы и счастливы, чтобы жили в свободном мире , чтобы были счастливы , реализованы и спокойны . Я говорю — дети, имея в виду всех детей на свете в лице моего Вани сегодня . Став мамой, я вижу всех детей ! Мне кажется я их понимаю , я расту с каждым годом моих детей . Это необыкновенное ощущение. Благодарю каждый день за моих мальчиков», – пишет она.
Наталья даже добавила в галерею очень забавное фото из роддома, которое сделала после того, как ей ввели анестезию.
«Я думала, выкладывать или нет последнее фото моего лицо . Это фото сделано анестезиологом в момент появления Вани на свет. В тот самый миг. Я не видела , что он фотографирует ! Считаю , что это фото - шедевр. Лицо женщины в момент появления и проявления чуда», – подписала она.
Напомним, Ваня стал вторым сыном пары, Наталья Подольская и Владимир Пресняков также воспитывают старшего сына Артема.
Фото: Instagram