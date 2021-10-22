Подольская поздравила младшего сына с первым днем рождения и показала забавное фото из роддома

Наталья даже добавила в галерею очень забавное фото из роддома, которое сделала после того, как ей ввели анестезию.

«Я думала, выкладывать или нет последнее фото моего лицо . Это фото сделано анестезиологом в момент появления Вани на свет. В тот самый миг. Я не видела , что он фотографирует ! Считаю , что это фото - шедевр. Лицо женщины в момент появления и проявления чуда», – подписала она.

Напомним, Ваня стал вторым сыном пары, Наталья Подольская и Владимир Пресняков также воспитывают старшего сына Артема.