Подольская показала забавное видео с зажигательными танцами Преснякова с 5-летним сыном: «Это круто!»

Наталья Подольская поделилась с подписчиками в Instagram забавным роликом, в котором показала, как ее муж Владимир Пресняков «зажигает» на улице с 5-летним сыном Артемом. Судя по обстановке, семья выбралась на вечерний променад в кафе, и на мужчин напало вдохновение.

«Это так круто!», — комментирует за кадром мать и жена.