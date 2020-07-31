Подольская показала забавное видео с зажигательными танцами Преснякова с 5-летним сыном: «Это круто!»
Фото: www.instagram.com/presnyakovvladimir/
Наталья Подольская поделилась с подписчиками в Instagram забавным роликом, в котором показала, как ее муж Владимир Пресняков «зажигает» на улице с 5-летним сыном Артемом. Судя по обстановке, семья выбралась на вечерний променад в кафе, и на мужчин напало вдохновение.
«Это так круто!», — комментирует за кадром мать и жена.
«Какие классные у вас мужчины!», «Суперские», «Очень пластичный ребенок», «Пресняковы. Жизнь в танце», «Крутые мальчишки», «Шоу-балет», «Мальчики замечательные! Смотрю на Володю и понимаю, что как танцевали мы 25 лет назад! Супер!», «Какое чувство ритма», «Обалдеть, как выглядит Владимир», — написали поклонники звездного семейства.
Владимир Пресняков танцует с юности. Во времена СССР, когда делал первые шаги на большой сцене, Пресняков-младший был популярным танцором и одним из лучших исполнителей брейк-данса.
Фото и видео: Instagram Владимира Преснякова и Натальи Подольской, НОСТАЛЬГИЯ/ VPresnyakovOfficial
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