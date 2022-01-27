Подольская и Пресняков купили апартаменты в центре Москвы для своих сыновей
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
Наталья и Владимир приобрели для своих чад апартаменты в самом центре Москвы. Артемий и Иван, которым сейчас 6 лет и 1 год соответственно, будут жить на одной лестничной площадке в очень похожих квартирах. Ведь мама Наталья решила, что у детей не должно быть никакого соперничества, в том числе из-за имущества.
В конце прошлого года Наталья и Владимир приобрели две квартиры в одном доме для своих сыновей. В эфире «Русского радио» певица поделилась подробностями серьезной покупки.
«У меня была мечта, чтобы квартиры были одинакового метража и находились на одной лестничной площадке. Нам хочется хоть чем-то своих детей подкрепить», — рассказала она в интервью Алле Довлатовой.
Звездные родители решили, что между квартирами их сыновей будет проход, который наследники, впрочем, по желанию смогут заделать. Хотя Наталья надеется, что сыновья просто будут ходить друг к другу в гости.
Себя чета Пресняковых тоже не обделила. Сейчас семья живет в загородном доме, но недавно супруги приобрели жилплощадь в городе и для себя. Однако еще одна мечта пока остается лишь мечтой.
«На старости лет. Мне кажется, что все об этом мечтают, особенно женщины. Но пока не знаю, насколько это реально. Я обожаю путешествовать. Живу от поездки к поездке. Для меня это такие эмоции и радость», — рассказала Подольская о своем желании иметь домик у моря.
Фото: GlobalLookPress