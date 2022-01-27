Подольская и Пресняков купили апартаменты в центре Москвы для своих сыновей

В конце прошлого года Наталья и Владимир приобрели две квартиры в одном доме для своих сыновей. В эфире «Русского радио» певица поделилась подробностями серьезной покупки.

«У меня была мечта, чтобы квартиры были одинакового метража и находились на одной лестничной площадке. Нам хочется хоть чем-то своих детей подкрепить», — рассказала она в интервью Алле Довлатовой.

Звездные родители решили, что между квартирами их сыновей будет проход, который наследники, впрочем, по желанию смогут заделать. Хотя Наталья надеется, что сыновья просто будут ходить друг к другу в гости.

Себя чета Пресняковых тоже не обделила. Сейчас семья живет в загородном доме, но недавно супруги приобрели жилплощадь в городе и для себя. Однако еще одна мечта пока остается лишь мечтой.

«На старости лет. Мне кажется, что все об этом мечтают, особенно женщины. Но пока не знаю, насколько это реально. Я обожаю путешествовать. Живу от поездки к поездке. Для меня это такие эмоции и радость», — рассказала Подольская о своем желании иметь домик у моря.